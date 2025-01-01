Pero si bien las empresas pueden ver el potencial de la nube para lograr estos resultados, realizarlos es otra cuestión. En lugar de brindarle a la empresa un mayor control sobre los costos, la nube puede crear nuevas complejidades. Una encuesta reciente resaltó la gestión del gasto en la nube como el principal desafío relacionado con la nube al que se enfrentan las empresas, superando incluso la seguridad y la escasez de habilidades. Algunas están luchando al punto de que han arrojado la toalla y migrado de nuevo a la infraestructura local. "La mayoría de las organizaciones se dan cuenta de la necesidad de pasar a la nube, y muchas ya han comenzado su viaje", dice Rashmi Tambe, Jefa de Modernización Empresarial, Plataforma y Nube en Thoughtworks, India. "Pero la mayoría de las veces, estas decisiones se toman de manera reactiva, simplemente porque la competencia lo está haciendo, o puramente desde una perspectiva de optimización de costos. Fundamentalmente, la mayoría de los tomadores de decisiones todavía ven la nube como un juego de infraestructura".



“A menudo hay un elemento de presión en la migración a la nube", señala Ajay Chankramath, Head de Práctica de Entrega e Infraestructura en la Nube de Thoughtworks. "Pero los líderes senior en diversos sectores continúan diciéndonos que una vez que realmente han pasado a la nube, en lugar de ver beneficios, en realidad están gastando más, tienen menos previsibilidad en su gasto y no se está realizando un valor comercial. Esto se convierte en un desafío real para las organizaciones porque, al final del día, los CIO y CTO son responsables ante sus CFO y sus juntas directivas".

La desconexión entre las expectativas de la nube y las realidades empresariales a menudo se basa en un temor a lo desconocido, según Sarah Taraporewalla, Directora de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube de Thoughtworks.

"Existe un grado de aversión al riesgo porque la transición puede ser difícil", explica. "La gente escucha historias sobre cómo la nube no cumple con sus promesas financieras o de seguridad y se pregunta por qué debería mudarse si las cosas están funcionando relativamente bien tal como están. Pueden temer abrir una vulnerabilidad trasera o perder el control sobre la gobernanza y los costos".

Pero según los expertos de Thoughtworks, los riesgos pueden ser gestionados y las ganancias maximizadas mediante una estrategia en la nube cuidadosamente planificada que entienda la infraestructura como solo un aspecto de la transformación.

"Si solo estás moviendo aplicaciones a la nube, falta la parte estratégica", dice Tambe. "Si estás viendo la nube como un papel en el crecimiento y la escalabilidad de tu negocio, en la construcción de nuevos productos más rápidamente, debes pensar en múltiples bloques de construcción de antemano. No tiene que ser un gran ejercicio de estrategia de golpe, pero debes planificarlo para que la nube se convierta en un viaje para ti, no en un destino único".

"La razón por la que la estrategia en la nube y los modelos operativos de gobernanza son tan importantes es debido a los desafíos que las organizaciones enfrentan en torno al concepto fundamental de cómo alquilas y usas el espacio en la nube, en comparación con cómo administrar un centro de datos", coincide Taraporewalla.

Uno de los componentes más esenciales de una estrategia en la nube es "definir el valor comercial que la nube te proporcionará", dice Chankramath. "Ya no se trata de si realmente puedes tener cargas de trabajo que funcionen eficientemente en la nube, la respuesta a eso es absolutamente afirmativa. Tiene que ser más una actividad integral que abarque cada parte de la organización. No es solo un problema tecnológico, es un problema de seguridad, es un problema de producto".

"El aspecto tecnológico de la nube es solo una pequeña parte de ello y en la mayoría de los casos fácilmente manejable, porque hay tantos servicios disponibles", dice Tambe. "Es la parte de procesos y personas, cambiar la capacidad de la organización para desarrollar, administrar y optimizar en la nube, alinear tus equipos, habilidades, capacidades y formas de trabajo, donde se debe colocar el énfasis".