Sin embargo, crear y mantener una experiencia de cliente de alta calidad en canales emergentes como la RV puede llevar mucho tiempo y resultar caro, y no siempre tiene sentido. Los expertos de Thoughtworks afirman que la adopción de distintos canales y puntos de contacto debe sopesarse con cuidado, ya que se trata de satisfacer a los consumidores allí donde quieran interactuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

"Con tantas cosas en marcha, las organizaciones a veces son cortas de miras a la hora de evaluar la relevancia de un nuevo canal para su negocio", señala Pandab. En lugar de dar prioridad a un canal con poder de permanencia o verse presionadas para subirse al mismo carro que sus competidores, necesitan aprender a adoptar un enfoque de prueba y aprendizaje -centrándose en pequeñas piezas y demostrando valor- para seguir siendo competitivas a la vez que identifican lo que funciona mejor para ellas". Los puntos de contacto clave variarán en función del tipo de organización y de lo que quieran conseguir con sus clientes."

"La convergencia no significa necesariamente adoptar todos los canales que hacen los demás", coincide Subramaniam. "De nuevo, es importante mantener la divergencia y, de hecho, descubrir por uno mismo los elementos que le definen y apoyan su estrategia corporativa".

Según Horton, es esencial que los minoristas "establezcan el resultado que tratan de impulsar -por ejemplo, si prefieren dirigir a los consumidores a su tienda o a su sitio de comercio electrónico-, ya que eso constituirá la base de su estrategia."

"Por ejemplo, ciertos negocios no deberían ser todo comercio electrónico, ya que una sala de exposición para que los compradores toquen y sientan sus productos es posiblemente más importante que un enfoque en canales en línea más nuevos, mientras que otros pueden beneficiarse de usar su sitio de comercio electrónico, móvil o canales de medios sociales como el principal punto de contacto con sus clientes", añade.

Centrarse en maximizar el impacto de los canales seleccionados, en línea con las métricas específicas que son profundamente relevantes para el minorista, sus productos y su identidad, asegura que las organizaciones eviten la dispersión de recursos o la confusión que resulta de los equipos que son arrastrados en demasiadas direcciones.

"Especialmente en el sector minorista, lo que se optimiza como empresa es fundamental", afirma Subramaniam. "Una empresa como Walmart funciona tan bien porque todas las funciones están optimizadas para una sola cosa: la eficiencia operativa. En muchos minoristas, las distintas funciones se optimizan para cosas diferentes. Cuando introducen una solución empresarial, una función querrá valor para el cliente, otra experiencia para el cliente, otra eficiencia. En conjunto, todos se quedan sentados y se preguntan: "¿Por qué no estoy obteniendo el beneficio holístico de todas estas cosas?".

El mejor paso inicial suele ser hacer del cliente, y no de la categoría de producto o función, el eje en torno al cual toma forma la estrategia, afirma Subramaniam, señalando que a menudo éste puede ser el camino más rápido hacia resultados empresariales positivos.

"Si se conoce muy bien la segmentación y se puede predecir con certeza quién va a entrar en la tienda, puede bastar con exponer sólo cinco o siete marcas en lugar de 25", explica. "Para ello hay que dedicar mucha energía a entender al cliente, a través de las redes sociales o los distintos puntos de contacto, y a saber cómo se comporta dentro y fuera de la tienda. Pero eso aumenta la eficiencia, porque ya no hay que negociar con 25 proveedores para llenar las estanterías, ni hacer frente a todos los costes de la cadena de suministro".

Además, aprovechar nuevos canales o puntos de contacto no siempre exige empezar de cero.

"Es importante recordar que, a medida que estos puntos convergen, algunos canales que antes se utilizaban para crear alcance o educación, como Pinterest, ahora se pueden aprovechar para la conversión de compras", dice Pandab. "A la inversa, algo que se construyó para completar compras, como su carrito de comercio electrónico y la página de pago, ahora también podría usarse como una vía para la venta guiada".

"En la mayoría de las organizaciones, el problema no es la falta de tecnologías, sino la baja tasa de utilización de las capacidades existentes", añade. "A menudo, los departamentos ni siquiera hablan entre sí cuando están adquiriendo nuevas tecnologías y siguen sin ser conscientes de que existen soluciones existentes que pueden aprovecharse. Otras veces, las organizaciones adquieren un paquete completo de soluciones cuando sólo piensan utilizar un puñado de funciones y, antes de darse cuenta, han acumulado un montón. La situación de "dispersión tecnológica" a la que asistimos hoy en el ecosistema MarTech es un ejemplo clásico. Por tanto, avanzar hacia el comercio convergente no se basa necesariamente en grandes inversiones en nueva tecnología, sino en aprovechar las tecnologías existentes, así como en considerar plataformas más dinámicas para incrustar mensajes y experiencias de compra en las comunidades donde viven los clientes."