No obstante, los expertos de Thoughtworks consideran que las perspectivas de la transformación digital están cambiando en varios aspectos clave. En primer lugar, la restricción general de los gastos de capital a medida que aumenta el coste del capital y se cuestiona la confianza de las empresas.

"Con la actual coyuntura económica, no habrá tanto acceso a personal a tiempo completo, y los proyectos tecnológicos tendrán que mostrar un progreso claro con respecto a los indicadores financieros y los resultados de los clientes", afirma Tim Cochran, director técnico de Thoughtworks. "Los directores financieros y los inversores te exigirán que te aprietes el cinturón, y eso no solo se aplica a las startups, incluso las empresas públicas más grandes estarán bajo escrutinio. Eso significa que la transformación digital puede no ser tan fácil de justificar."

Al mismo tiempo, con tantas empresas replanteándose sus estrategias durante la pandemia, la inversión en digital ha pasado de ser una ola a una inundación en toda regla, con las empresas obligadas a gastar cada vez más sólo para mantenerse al día.

"Las inversiones en software empresarial han aumentado drásticamente a medida que las empresas tratan de hacerlo exponencialmente mejor que sus competidores", afirma Sagar Paul, Director de Servicios al Cliente y Estrategia de Thoughtworks. "A su vez, se necesita más gente para escribir software a medida, por lo que el empuje ha crecido significativamente, todo ello mientras llegan tecnologías más nuevas. Antes, la arquitectura empresarial típica estaba formada por 50-100 componentes; hoy son 1.000".



Es más, cualquier esfuerzo por recortar el gasto puede volverse en contra rápidamente, afirma Rachel Laycock, Directora General Global de Modernización Empresarial, Plataformas y Nube de Thoughtworks. "El recorte de costes es una carrera hacia el fondo y esa es una mentalidad realmente crítica que hay que mantener", explica. "Cuando los tiempos son difíciles, por supuesto, hay que ser inteligente y juicioso con la eficiencia operativa y no gastar dinero que no se necesita. Pero centrarse exclusivamente en la reducción de costes es un camino muy peligroso, porque sus competidores pueden estar continuando el trabajo orientado al negocio y al valor del cliente que impulsa los ingresos de primera línea incluso con fondos limitados".

En lugar de prescindir de recursos, una estrategia mejor es asegurarse de que los que la empresa tiene se despliegan y aplican con la mayor eficacia posible. La clave para ello reside en minimizar la inversión en tecnología desperdiciada o fuera de lugar, y fomentar equipos de ingeniería de alto rendimiento.

"A medida que las empresas se vuelven más dependientes de la tecnología digital, la capacidad de captar nuevas oportunidades y gestionar los riesgos ha pasado de la sala de juntas a los equipos de ingeniería", afirma Paul. "Por lo tanto, la eficiencia y la eficacia de la ingeniería se han vuelto aún más críticas".

Por desgracia, las empresas tienen que hacer frente a una escasez de desarrolladores cualificados que sólo se espera que empeore. En la encuesta de Equinix, la falta de talento se situó por detrás de la velocidad de transformación como el mayor reto que afecta a las habilidades tecnológicas.