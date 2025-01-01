“技术显然是强大推动力，但只有将其部署于精心设计的客户体验服务，才能实现业务成果。”Murray 这样说道，“仅仅购买技术，却从不考虑差异化，便认为最佳实践已然成形，往往只能得到一个更不直观且更不健全的客户参与模式。而在没有明确意图的情况下对技术进行现代化改造，以期获得更具差异化的客户体验，往往成本高昂，商业结果令人失望。”

为免受这类失望困扰，需要围绕 CX 目标对公司进行调整；选择、支持正确的 CX 项目；并仔细评估其绩效。在本期《视野》中，Thoughtworks 的专家们探讨了如何处理这些流程，并确保对客户满意度的投资能为企业带来持久回报。

企业范围内的一致性为 CX 绩效奠定了基础

为保障公司 CX 工作重点突出且有效，首先需要将 CX 视为“全员参与”的工作。

“以客户为中心的理念肯定源于公司高层，但我们认为客户体验必须是全公司统一执行的举措。”Inniss 道，“良好体验因企业大多数要素而异，因为即使是潜在事项也能影响未来发展。”

例如，一家超市可能将收银机或在线平台作为主要客户接触点，但供应链也必须在后端无缝运作，以确保产品的供应和交付方式符合客户期望。

Inniss 指出，主要 CX 决策者往往就职于营销部门，因为营销部门是直接面向客户的职能部门。随着客户接触点日益数字化，其负责人首席数字官 (CDO) 和首席技术官 (CTO) 也可发挥重要作用。而许多公司低估了运营领导对 CX 项目的影响。



“客户体验平台不仅涉及技术，还涉及为客户服务的流程和人员。”Inniss 解释道，“运营部门需要参与流程改变，并了解这些流程的改变方式，从而帮助技术专家了解需要适应的业务限制范围。接下来，当然还应由财务部门批准相关事宜。”

需要一个统领全部相关职能部门的高级角色来代表客户观点 — 也就是如 Inniss 所说的，首席客户官或“客户与公司观点的调控者”，这是为公司 CX 方法引入一致性和工作重点的方式。

“企业越来越重视首席体验官（需向首席执行官汇报工作）职务的设置，或者更倾向于委任首席营销官掌控技术预算，因其工作任务便是提供客户体验。”Murray 道，“但大量企业在职能上仍然孤立，缺乏围绕客户价值设计的共同愿景。”

如 Murray 提到的那样，职能条块分割不可避免地导致客户“共情链”中断。例如，营销团队可能已经通过广泛研究和访谈建立了对客户原型和挑战的深刻理解。但是，如果这一观点未能理所当然地传递给构建面向客户应用程序的团队，他们就不会对客户的要求和困难产生共鸣，而这种缺乏联系的情况将暴露于最终产品。

“共情客户是人性化设计方法的核心，可用于开展差异化客户体验设计，”Murray 道，“职能条块分割往往会使团队产生不必要交接，降低融入体验的同理心水平，造成诸多设计意图的丧失。”

当公司围绕产品线，而不是围绕客户目标或情况进行组织，便会发生类似分割。Murray 举例道，电信公司经常会有单独部门推出移动电话计划、有线电视服务、家庭互联网，甚至可能还有家庭安全套餐，而大多数客户实际需要的却是以上服务的一站式解决方案。

“消费者想要一种简明而负担得起的数字生活方式，而有大量的设备和服务未曾按照他们想要的生活方式进行配置，这让他们不断失望。”他说，“这类公司口口声声表示自己重视客户体验，但却不明白客户体验必须经过内外向内的针对性设计，对人、技术和物理空间要素的考量缺一不可。”

公司往往忽略了 CX 图景中的另一个关键部分，即一线员工。据研究公司 IDC 近来的调查显示，85% 的受访企业认为，员工体验和参与度的提高将直接转化为更佳的 CX 和更高的客户满意度，并最终转化为更多的收入。