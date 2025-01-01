企业范围内的一致性为 CX 绩效奠定了基础

为使 CX 集中、有效并有利于底线，公司应自上而下对其提供支持，并动员从高级营销和运营领导到一线团队的全体员工，将其视为全公司优先事项。建立对客户的集体理解，并对他们面临的难题产生共鸣，是确保业务线和产品定位，并为最终用户服务的唯一途径，而不是职能条块分割或企业传统。建立对客户的集体理解还有助于提升用户愉悦参与度、员工积极主动度，并使二者互相促进。