智慧城市在城市环境中使用大量互联传感器和自动化技术，将城市转变为更可持续、更有活力和更有趣的市民空间。

智慧城市将互联传感器和设备部署到公共设施、交通和其他公共服务中，以帮助可视化和控制其运作方式、提高效率并赋能创新的新体验和服务交付模式。