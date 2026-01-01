智慧城市在城市环境中使用大量互联传感器和自动化技术，将城市转变为更可持续、更有活力和更有趣的市民空间。
智慧城市将互联传感器和设备部署到公共设施、交通和其他公共服务中，以帮助可视化和控制其运作方式、提高效率并赋能创新的新体验和服务交付模式。
它是什么？
智慧城市各不相同。每个智慧城市都应用自身的互联技术来解决在该环境中面临的独特挑战。但是，大多数智慧城市都有一些共同的特点。
一般来说，所有智慧城市都使用传感器从公共服务和环境收集数据，然后使用这些数据来创造收益并解决社会和环境挑战。互联设备获取实时数据，然后将数据输入大数据处理平台，以创造一个更有效、更高效的城市环境，从而促进经济增长、为政府和企业创造新机遇，同时提高居民和游客的生活质量。
除了传感器和大数据之外，智慧城市倡议还包含云计算和边缘计算、人工智能和机器学习以及数字平台等技术，所有这些技术都是为了更好地提供服务和改善市民体验。
有何益处？
智慧城市倡议可以为公民和公共部门带来巨大的利益。从利用数据改善交通流量和减少排放，到优化基本公共服务的管理和提供方式，其能够真正地改善我们的日常生活。但其不仅限于公民和城市受益。
许多为智慧城市提供动力的创新系由私人公司提供。随着全球城市设计出连接程度更高的未来，他们正在寻求当地和全球技术专家的帮助。如果贵司是可以提供帮助的企业，智慧城市的兴起代表着巨大的增长机会。
也许最令人兴奋的是，智慧城市也创造了创新和构建全新公共服务的机会。许多智慧城市使用开放的数据注册来支持其倡议。在英国，伦敦交通局向超过 13,000 名开发人员提供 80 种开放式数据输入方式，使他们能够创造下一代互联公共服务，并围绕我们城市当前面临的挑战制定解决方案。
需考量的因素？
向拥有公共设施、废物、交通和其他公共服务等互联系统网络的建成城市进行如此大规模的变更无疑是一项挑战，具有许多复杂性。
智慧城市倡议在以小规模开始并扩张时有效。尽管两个智慧城市不会完全相同，但在人口、环境和挑战相似的城市中寻找成功案例是有用的。
在某些情况下，智慧城市倡导者需要解决隐私问题，特别是如果一项倡议从公民处收集大量数据或使用大型摄像机网络。项目应遵守现有的通信、透明度和隐私政策，这些政策为收集何种数据、如何使用数据以及领导人为遵循这些政策而采取的步骤提供指导。
如何应用？
挪威奥斯陆已推出各种智慧城市计划，其中许多计划有助于实现在 2050 年前成为碳中和城市的目标。在城市的许多建筑物中，传感器监控供暖、照明和其他系统。当需要减少能源使用时，传感器会主动打开或关闭这些系统。
荷兰阿姆斯特丹创建了一个开放数据库，以支持智慧城市项目，其中包括来自各城区的 12,000 个数据集。其物联网生活实验室将成千上万个不同的互联设备整合到一个大型的公共城市区域，在该区域公民可以帮助测试和改进不同的倡议。
西班牙巴塞罗那的领导人在城市的 LED 路灯网络上安装了传感器，以监控车辆和行人的移动、空气质量和噪声级。所有数据都可以输入到项目中，以管理交通和减少污染。
在所有这些城市中，这些项目对公民体验和日常生活产生了重大影响，但也促进了私营单位和公共单位更大程度的创新。地方政府受益于更高效的公共服务管理和供应，企业获得了强大的新收入流，其在未来可以很容易地被应用于其他智慧城市。
