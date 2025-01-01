它是什么？





绿色云包含一系列可用于减少企业碳足迹的策略。





对一些人来说，简单地转移到云端就被视为“绿色”，因为基础设施通常比预置数据中心更节能。





但云能源的消耗正在迅速增长。此外，各组织还有许多其他减少碳排放的机会。





例如，目前云中的许多工作负载尚未优化其能源消耗。团队在云端开发机器学习应用程序相对容易，这通常意味着很少关注能源消耗。使您的 dev 团队能够使用成本效益精度分析可能意味着他们能够选择一种合适的机器学习模型，该模型能够获得良好的结果，而不会消耗与某些替代方案相同的能源。





其不仅是可以针对绿色云进行优化的高耗能应用，如机器学习。如果您刚刚将预置软件工作负载转移到了云端，而没有重新进行架构设计，那么您就有可能不必要地使用云资源。与在预置软件上运行相同的应用程序相比，在云上运行具有不同的网络、存储和计算含义。 通过针对云的优化，可以最大限度地减少云的利用，从而节省资金并减少排放。





最后，您可能会希望考虑云供应商如何为其服务提供动力。它们只是提供碳抵消，还是利用真正的可再生能源？