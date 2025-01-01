使基于云计算的工作负载尽可能实现环境友好的实践做法。
这包括一系列活动，包括优化应用程序，以在云中高效运行和使用可再生能源。采取绿色云措施可以促进可持续发展，并节省资金。
它是什么？
绿色云包含一系列可用于减少企业碳足迹的策略。
对一些人来说，简单地转移到云端就被视为“绿色”，因为基础设施通常比预置数据中心更节能。
但云能源的消耗正在迅速增长。此外，各组织还有许多其他减少碳排放的机会。
例如，目前云中的许多工作负载尚未优化其能源消耗。团队在云端开发机器学习应用程序相对容易，这通常意味着很少关注能源消耗。使您的 dev 团队能够使用成本效益精度分析可能意味着他们能够选择一种合适的机器学习模型，该模型能够获得良好的结果，而不会消耗与某些替代方案相同的能源。
其不仅是可以针对绿色云进行优化的高耗能应用，如机器学习。如果您刚刚将预置软件工作负载转移到了云端，而没有重新进行架构设计，那么您就有可能不必要地使用云资源。与在预置软件上运行相同的应用程序相比，在云上运行具有不同的网络、存储和计算含义。 通过针对云的优化，可以最大限度地减少云的利用，从而节省资金并减少排放。
最后，您可能会希望考虑云供应商如何为其服务提供动力。它们只是提供碳抵消，还是利用真正的可再生能源？
有何益处？
对于一些企业来说，将环境影响降至最低是采取绿色云实践的充分理由。
其他人可能会考虑消费者和投资者的声誉利益。可持续性是一个热点问题——关于您的客户和合作伙伴真正关心您是否接受可持续的运营实践，或者仅仅是口头上赞同这些想法。
最后，绿色云的底线效益明显。通过优化在云中运行的工作负载，您将减少使用的资源并节省资金。您也能减少碳排放。
需考量的因素？
深入了解云能源消耗是采用绿色云的基础。但是，一旦您掌握了这些信息，您将如何处理这些信息可能会引发一些内部争论。
您愿意在多大程度上优化云的工作负载？您如何平衡可再生能源的使用和应用程序性能？
如何应用？
谷歌、亚马逊和微软等云供应商做出了巨大的可持续性努力，包括在其一些数据中心引入可再生能源。而Etsy、Spotify等公司在跟踪云能源消耗方面也取得了重大进展。
能源。 这意味着使用可再生能源而非化石燃料驱动的云基础设施，或使用可再生能源额度(RECs)通过将数据中心使用的每兆瓦“脏污”电力与 REC 表示的每兆瓦“清洁”电力相匹配来“抵消”化石燃料排放。此外，业界还正在努力使数据中心直接运行不受风能和太阳能的影响，并朝着将工作负载转移到一天中不同时间以利用天气模式的 Pausable 数据中心发展。
能源效率。通过 PUE（电源使用效率）测量时具有高能效的云基础设施。通常，这是通过创新的冷却方法实现的。
云客户 IT 组织可以控制如何配置和使用云，从而优化以下内容：
服务器的数量和规模。服务器实际消耗能源。通过减少您使用的服务器数量，即减少了碳足迹。组织可以优化其应用程序的性能，减少不必要的存储，但其仍然具有相同的成本和能源使用，除非还可以减少其技术领域运行的服务器的数量或规模。
请求的数量和规模。由于提出的请求和响应，云服务会产生大量的网络流量。为了最大程度地减少流量，您可以使用或优化缓存，以确保从本地边缘服务器向用户传输数据的距离更短。此外，由于更小的设备和屏幕尺寸需要更少的数据，因此可以通过仅动态重新加载所需的组件和优先考虑移动先行用户体验来减少传输的数据量。
