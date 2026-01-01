一种通过计算机操控的媒介，其中，一个人的脸、表情或动作被叠加到图像或视频中的另一个人身上。

这种伪造通常涉及使用人工智能技术来创造几乎可以假乱真的假象。 它可能引发严重的信任崩坏：毕竟，观看者可能会质疑他们还能否相信自己眼睛所看到的东西。