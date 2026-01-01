一种通过计算机操控的媒介，其中，一个人的脸、表情或动作被叠加到图像或视频中的另一个人身上。
这种伪造通常涉及使用人工智能技术来创造几乎可以假乱真的假象。 它可能引发严重的信任崩坏：毕竟，观看者可能会质疑他们还能否相信自己眼睛所看到的东西。
它是什么？
运用 AI 和数字媒介操控手段来制作虚假图像和视频——将某人的脸、表情或动作以数字化的方式叠加到该图像或素材中的另一个人身上。
借助深度伪造技术，别有用心散播虚假信息之徒可谓是“如虎添翼”。印度的一场竞选运动中，有人使用了深度伪造技术，让一名候选人看起来说了一门他实际上一窍不通的语言，还使用了一段比利时首相的发言视频，据说这段视频宣称森林砍伐与新冠肺炎 (Covid-19) 疫情之间存在联系。
有何益处？
深度伪造技术是实例之一，揭示了一个不断变化的充斥着恶意科技的世界。其最恶劣的一面莫过于被用作传播谎言和损害名誉的手段。随着伪造作品愈发具有迷惑性，其可信度也越来越高。不难想象的是，将有人利用深度伪造技术来对付一些公司及其高层管理人员，篡改其表情及谈话内容以歪曲其观点。
需考量的因素？
深度伪造最令人担忧的方面之一是其引发信任危机的能力。从企业的角度来看，您可能需要探索可以采取哪些措施来保护您的品牌，并确保自身不会成为此类伪造行为的受害者。
如何应用？
深度伪造技术最初应用于一项研究数字媒体操控的实验。但很快，这类技术就被那些想要扭曲真相的人所利用——有时是为了开个小玩笑，更令人担忧的是，有些人是为了损害他人名誉。
早期出现的深度伪造技术运用实例相对来说是比较容易被人看出破绽的。但是，深度伪造技术越来越成熟复杂——让您很难相信自己的眼睛所见之物。
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