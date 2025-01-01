Beschreibung





Green Cloud umfasst eine Reihe von Aktivitäten, mit denen sich der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens reduzieren lässt.





Für einige gilt bereits die Verlagerung in die Cloud als „grün", da die Infrastruktur oft viel energieeffizienter ist als die von Rechenzentren vor Ort.





Allerdings steigt der Energieverbrauch in der Cloud rapide an. Und Organisationen verfügen über zahlreiche andere Möglichkeiten zur Verringerung von Kohlenstoffemissionen.





Viele Workloads in der Cloud sind zum Beispiel heute noch nicht für einen optimierten Energieverbrauch ausgelegt. Weil Teams Machine-Learning-Anwendungen relativ einfach in der Cloud aufsetzen können, bedeutet das häufig, dass dem Energieverbrauch wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn Ihre Entwicklungsteams in der Lage sind, eine Kosten-Nutzen- bzw. Genauigkeitsanalyse durchzuführen, werden sie möglicherweise ein Machine-Learning-Modell auswählen, das auch ohne den hohen Stromverbrauch mancher Alternativen gute Ergebnisse liefert.





Und es sind nicht nur energiehungrige Anwendungen wie Machine Learning, die sich für die Green Cloud optimieren lassen. Falls Sie gerade lokale Workloads ohne Umgestaltung in die Cloud migriert haben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie Cloud-Ressourcen unnötig nutzen. Die Ausführung in der Cloud wirkt sich anders auf Netzwerk, Speicher und Rechenleistung aus als die gleiche Anwendung, die vor Ort ausgeführt wird. Dank einer Optimierung für die Cloud können Sie die Cloud-Nutzung minimieren und damit Geld sparen sowie Emissionen reduzieren.





Letztendlich möchten Sie vielleicht prüfen, wie Ihr Cloud-Anbieter seine Dienste betreibt. Bietet er einfach nur Klimakompensationen an oder nutzt er wirklich erneuerbare Energien?