Data mesh是一种数据架构方法。在Data mesh中，数据所有权分配给了跨职能的领域团队，然后由跨职能团队向最终用户提供数据产品。

数据网格分散了数据所有权，挑战了集中数据所有权的传统思维（如数据仓库），解决了数据仓库和数据湖的一些质量问题和规模化问题。