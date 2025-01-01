Beschreibung





﻿Beim Data-Mesh-Paradigma wird ein dezentraler Ansatz in Bezug auf die Datenplattform und datenproduzierende Teams verfolgt. Die traditionellen Engpässe von Datenplattformen mit zentralisierter Struktur werden so eliminiert.





Das Data-Mesh-Paradigma baut auf bewährten Software-Engineering Prinzipien auf und verbindet sie mit modernen dezentralen Ansätzen hinsichtlich Architektur und Self-Service-Plattformen. In den letzten 15 Jahren ist der Anteil an Vernetzung und Online-Diensten, einschließlich IoT, stark gestiegen. Parallel dazu hat auch die Bedeutung von Daten und ihrer effektiven Verwaltung deutlich zugenommen. Data Mesh bietet einen neuen Ansatz, die großen Mengen an erfassten Daten zu verwalten – und zwar effektiv mit neuen Architekturen und Tools.





Bisher herrschte die Auffassung, große Volumen an Analysedaten müssten zentral vorliegen und auch zentral verwaltet werden, damit Wertschöpfung möglich ist. Mittlerweile müssen Unternehmen zunehmend immer größere Datenmengen nahezu in Echtzeit analysieren. Dazu sind die zentralisierten Ansätze nicht mehr geeignet.





Beim Data-Mesh-Paradigma wird davon ausgegangen, dass Domänen-Experten am besten wissen, wie ihre Daten wertschöpfend verwendet werden können. Sie sollen ihre Daten als Produkte verstehen, die sie dem Rest des Unternehmens zur Verfügung stellen. Andere Datenproduktteams können mit diesen Daten dann eigene Analysen durchführen, intelligente Anwendungen erstellen oder Daten neu aggregieren und auf der Plattform zur Weiterverwendung veröffentlichen.