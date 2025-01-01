Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
机器学习下的持续交付 (CD4ML)
机器学习下的持续交付 (CD4ML) 采用了软件工程方法来创建机器学习应用。


众所周知，部署和改进机器学习应用是一项艰难的工作，而 CD4ML 有望降低这项工作的风险。 CD4ML 使组织加快实现数据驱动，并最大化机器学习的投资回报率。增加产品上市时间，提高组织在环境变化中的韧性。

采用软件工程方法创建机器学习应用的方法。 

机器学习应用可以促进组织的决策，并为客户创造有用的价值。但是创建和更新这些应用是很困难的，CD4ML 可以使这个过程变得更顺利。

CD4ML 需要跨学科团队进行合作，这一点对孤岛式结构的组织来说可能很难做到。

CD4ML 用于降低机器学习应用的部署风险，并逐渐提高机器学习应用的性能。

CD4ML 采用持续交付的方式部署机器学习应用。持续交付是通过定期、快速发布代码更新来改进软件开发流程的方法。


CD4ML 非常有用，因为尽管机器学习应用是强大的工具，但其开发、部署和持续改进的过程非常复杂。应用的行为往往难以解释或预测，也难以测试和改进。


通过 CD4ML，跨职能团队可以以小而安全的增量创建基于代码、数据和模型的机器学习应用，它们可在短适应周期中随时复现、再训练和可靠地进行发布。依靠这种方法创建的机器学习应用能更快地创造商业价值。

机器学习工具能深刻影响组织基于数据进行业务决策的能力。CD4ML 是一套从机器学习投资中获取更多商业价值的有效方法。


但是，由于机器学习应用难以测试、解释、复现和改进，因此一直以来都有些难以捉摸。而 CD4ML 可以逐步实现碎片化部署，因此更容易在应用的整个生命周期中改进应用。

CD4ML 需要数据工程、数据科学、测试、基础设施工程和发布工程等不同专业为实现业务需求而展开协作。这种跨职能合作对孤岛式结构的组织来说可能具有挑战性。

CD4ML 非常适合希望实现数据驱动的企业。


在线汽车零售商 AutoScout24 利用 CD4ML 改进了其二手车定价引擎。二手车价格估算需要考虑诸多因素，而且消费者的喜好容易变化。AutoScout24 通过 CD4ML 创建了基于数据科学的汽车评估引擎，这个引擎可以根据真实的销售数据持续更新，因此能不断调整汽车的估价。

温馨提示：此内容或许无法匹配您所选的语言
