它是什么？





CD4ML 采用持续交付的方式部署机器学习应用。持续交付是通过定期、快速发布代码更新来改进软件开发流程的方法。





CD4ML 非常有用，因为尽管机器学习应用是强大的工具，但其开发、部署和持续改进的过程非常复杂。应用的行为往往难以解释或预测，也难以测试和改进。





通过 CD4ML，跨职能团队可以以小而安全的增量创建基于代码、数据和模型的机器学习应用，它们可在短适应周期中随时复现、再训练和可靠地进行发布。依靠这种方法创建的机器学习应用能更快地创造商业价值。