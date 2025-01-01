Beschreibung





CD4ML wendet die Praktiken der kontinuierlichen Bereitstellung auf den Einsatz von maschinellen Lernanwendungen an. Kontinuierliche Bereitstellung ist ein Ansatz zur Verbesserung des Softwareentwicklungsprozesses durch schnelles und regelmäßiges Einspielen von Code-Aktualisierungen in die Produktion.





CD4ML ist nützlich, weil maschinelle Lernanwendungen zwar leistungsstarke Werkzeuge sein können, der Prozess für ihre Entwicklung, Bereitstellung und kontinuierliche Verbesserung jedoch komplex ist. Das Verhalten der Anwendungen ist oft schwer zu erklären oder vorherzusagen. Sie sind schwer zu testen und zu verbessern.





Mit CD4ML produziert ein funktionsübergreifendes Team maschinelle Lernanwendung auf der Basis von Codes, Daten und Modellen in kleinen und sicheren Schritten, die jederzeit in kurzen Anpassungszyklen reproduziert, neu trainiert und zuverlässig veröffentlicht werden können. Das Ergebnis ist, dass Ihre Anwendungen für Machine Learning schneller Geschäftswerte liefern.