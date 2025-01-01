Afterworks: donde nuestra historia continúa.

La red de alumni de Thoughtworks, Afterworks, no es solo una plataforma. Es un espacio compartido para las personas curiosas, colaboradoras y generadoras de cambio que son, fueron y siguen siendo parte de Thoughtworks.

Aquí encontrarás rostros conocidos y nuevas ideas. Podrás reconectar con quienes marcaron tu recorrido, acceder a perspectivas que impulsan el crecimiento y descubrir oportunidades para seguir generando impacto.

Afterworks es una extensión de la cultura de Thoughtworks. Es un recordatorio de que el trabajo, los aprendizajes y el impacto que creamos juntas como comunidad no terminan, evolucionan.

Una vez Thoughtworker, siempre Thoughtworker.