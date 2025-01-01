Afterworks es nuestra red de alumni. Es una comunidad global para personas que trabajan o trabajaron en Thoughtworks y un espacio donde puedes mantenerte conectado, compartir conocimiento y conservar relaciones profesionales.
Afterworks: donde nuestra historia continúa.
La red de alumni de Thoughtworks, Afterworks, no es solo una plataforma. Es un espacio compartido para las personas curiosas, colaboradoras y generadoras de cambio que son, fueron y siguen siendo parte de Thoughtworks.
Aquí encontrarás rostros conocidos y nuevas ideas. Podrás reconectar con quienes marcaron tu recorrido, acceder a perspectivas que impulsan el crecimiento y descubrir oportunidades para seguir generando impacto.
Afterworks es una extensión de la cultura de Thoughtworks. Es un recordatorio de que el trabajo, los aprendizajes y el impacto que creamos juntas como comunidad no terminan, evolucionan.
Una vez Thoughtworker, siempre Thoughtworker.
Recursos de Afterworks
Actualiza tu información, comparte tu experiencia y destaca tu especialidad.
Busca y conecta con Thoughtworkers y alumni en todo el mundo.
Únete a comunidades según ubicación, intereses, experiencia o proyectos.
Explora las vacantes más recientes en Thoughtworks. A veces, el mejor siguiente paso es volver a casa.
Accede a recursos profesionales, publica oportunidades y recibe orientación para avanzar en tu camino.
Descubre y participa en eventos, encuentros y webinars para alumni.
Comparte y busca ideas, conocimiento y oportunidades con la comunidad global.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Cualquier persona que sea o haya sido Thoughtworker puede ser parte de la comunidad, siempre que se encuentre en buena relación con la compañía.
Como miembro de Afterworks, puedes ingresar a la plataforma y conectar con Thoughtworkers y alumni, compartir contenido, acceder a ideas y artículos, unirte a grupos, explorar recursos de carrera, asistir a eventos y compartir conocimiento.
Puedes registrarte a través del enlace de Register. Una vez registrado, tendrás acceso completo a la plataforma y sus funcionalidades.
Si la información que proporcionaste coincide con nuestros registros, tu acceso se aprobará de inmediato. Si no coincide, necesitaremos revisarla manualmente, lo cual puede tomar uno o dos días.
La plataforma ofrece actualizaciones a través de artículos, newsletters y la sección de eventos para mantenerte conectado con la comunidad global de alumni.
Sí. Animamos a todas las personas Thoughtworkers actuales a unirse y fortalecer la comunidad.
Para soporte técnico, puedes contactar a admin-alumni@thoughtworks.com.