Política de privacidad de Thoughtworks

Esta política de privacidad describe cómo recopilamos, utilizamos y protegemos sus datos personales.

Esta política de privacidad se aplica a los datos personales recopilados por Thoughtworks® a través de nuestro sitio web www.thoughtworks.com o, como se describe a continuación, por otros medios en el curso de sus negocios.







1. Regulador

El controlador de datos responsable es:

Thoughtworks, Inc., 200 E Randolph St, 25th Floor, Chicago, Illinois 60601, USA; Teléfono: +1312 373 1000; Correo electrónico: contact-us@thoughtworks.com; Sitio web: www.thoughtworks.com



1.1 Data Protection Officer (DPO)

La persona de Data Protection Officer es Erin Francis Nicholson. Si tienes alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o deseas contactar a DPO, puedes comunicarte por correo electrónico a privacyofficer@thoughtworks.com.

2. Información general

Durante el desarrollo de nuestra actividad y la prestación de nuestros servicios, Thoughtworks recopila datos personales para llevar a cabo nuestra actividad, prestar y comercializar nuestros servicios y cumplir con nuestras obligaciones legales. Asimismo, también podemos recopilar datos personales para otros fines, que le describiremos con más detalle en el momento de recopilar los datos personales.

Usted puede negarse a proporcionarnos algunos o todos sus datos personales; sin embargo, esto puede limitar las formas en que podemos interactuar con usted, incluyendo la prestación de nuestros servicios.







Sus derechos

Usted tiene los siguientes derechos:

Derecho de acceso: tiene derecho a solicitar una copia de sus datos personales.

Derecho de rectificación o supresión: tiene derecho a que se corrijan los datos personales incorrectos, o a solicitar la supresión de sus datos en algunas circunstancias.

Derecho a la limitación del procesamiento: tiene derecho a impedir que se sigan procesando por el momento si se cumplen determinados requisitos.

Derecho de oposición: tiene derecho a oponerse al tratamiento en algunas circunstancias.

Derecho a la portabilidad de los datos: tiene derecho a recibir sus datos personales en un formato legible por máquina para enviarlos o hacer que se reenvíen a otro responsable del tratamiento si se cumplen ciertos requisitos.



Puede exigirlos enviándonos un correo electrónico a privacyofficer@thoughtworks.com

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a presentar un reclamo ante una autoridad de control, en particular en el lugar de su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen infringe las leyes y reglamentos de protección de datos aplicables. Si no está seguro de cuál es su autoridad de control, consulte en este directorio.

3. Archivos de registro

Recolectamos datos personales a través de nuestros registros de acceso a Internet. Cuando usted accede a nuestro sitio web, su dirección de Internet se recolecta automáticamente y se coloca en nuestros registros de acceso a Internet (es decir, archivos de registro en el servidor). También registramos las direcciones URL de las páginas que visita dentro de thoughtworks.com, las horas y fechas de dichas visitas, información sobre el hardware y el software del ordenador que utiliza.

Esta información puede incluir las direcciones del protocolo de Internet (IP), el tipo y la versión del navegador, el proveedor de servicios de Internet (ISP), las páginas de referencia/salida, el sistema operativo, el sello de fecha/hora y/o los datos del flujo de clics, el número de visitas, los sitios web desde los que ha accedido a nuestro sitio (Referrer) y las páginas a las que accede su sistema a través de nuestro sitio.

El tratamiento de estos datos es necesario para la prestación y la seguridad de nuestro sitio web. No vinculamos estos datos a determinadas personas. Tras el tratamiento para los fines mencionados, los datos se eliminarán.







4. Contacto

En nuestro sitio web utilizamos varios formularios de contacto que pueden utilizarse para ponerse en contacto con nosotros por vía electrónica. Para gestionar su solicitud es necesario que nos proporcione una dirección de correo electrónico válida y, además, almacenamos su dirección IP y la hora de su solicitud para evitar cualquier uso indebido de nuestros formularios de contacto. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de las direcciones de correo electrónico citadas anteriormente. Si utiliza uno de estos canales, los datos personales transmitidos serán almacenados automáticamente por Thoughtworks como controlador de datos para gestionar nuestro contacto con usted.

En algunos casos podemos pedirle más información, como el nombre, la ocupación, la dirección o el número de teléfono.

5. Registro en nuestra página web

Si usted hace uso de nuestro sitio web para registrarse en determinados servicios o eventos, o para descargar libros electrónicos, o para enviar un mensaje en uno de nuestros formularios de contacto, se le pedirá que proporcione datos personales. La información introducida en el respectivo formulario de registro se transmitirá a Thoughtworks como responsable del tratamiento de datos. Esto es necesario para proporcionarle el servicio respectivo.

Todos los formularios de registro alojados en nuestro sitio web serán proporcionados y gestionados por Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublín 18, Irlanda ("Marketo") como nuestro proveedor de servicios. Los datos personales que usted proporcione serán recogidos y almacenados en nuestro nombre por Marketo y compartidos con entidades del grupo de empresas de Thoughtworks en relación con el procesamiento subyacente y con sujeción a que Thoughtworks se asegure de que existen acuerdos apropiados entre las entidades de Thoughtworks, que incluirán, pero no se limitan necesariamente, a los acuerdos de la Cláusula Modelo para cualquier transferencia entre entidades con sede en la UE/EEE y entidades con sede fuera de la UE/EEE (véase la lista de las oficinas de las distintas entidades de Thoughtworks en https://www.thoughtworks.com/contact-us.)

Además, Marketo utiliza cookies funcionales con fines analíticos. Cualquier transferencia de sus datos personales fuera de la EU/EEA en conjunción con el procesamiento por parte de Marketo está cubierta por el/los acuerdo(s) de la Cláusula Modelo. Al registrarse, se recopilará su dirección IP y la fecha y hora de su registro. Esto nos permite evitar el uso indebido de nuestros servicios.







6. Solicitud de empleo

Nuestro sitio web ofrece la posibilidad de solicitar un empleo. Si hace uso de estas posibilidades proporcionando sus datos personales, incluidos los datos de contacto, experiencias, funciones, etc., o proporciona (de forma solicitada o no solicitada) categorías especiales de datos personales, la información insertada en el formulario de solicitud o proporcionada de otra forma (por ejemplo, incluyéndose en un currículum) se transmitirá a Thoughtworks como responsable del tratamiento de datos.

Por favor, tenga en cuenta que los formularios de solicitud serán proporcionados y gestionados por Greenhouse Software, Inc., 110 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10011, USA, www.greenhouse.io ("Greenhouse") como nuestro proveedor de servicios. Por lo tanto, los datos personales que usted proporcione serán recogidos y almacenados en nuestro nombre por Greenhouse y compartidos con la(s) entidad(es) de Thoughtworks que procese(n) su solicitud.

Cualquier transferencia de sus datos personales fuera de la EU/EEA junto con el procesamiento por parte de Greenhouse está cubierta por un acuerdo de cláusula modelo para la transferencia de datos personales a terceros países.

Al registrarse en el portal de solicitudes de empleo, se recogerá su dirección IP y la fecha y hora de su registro. Esto nos permite evitar el uso indebido de nuestros servicios.







7. Categorías especiales de datos personales no solicitados

Aparte de la información que usted proporciona cuando solicita un puesto de trabajo en Thoughtworks, por lo general no tratamos de recopilar categorías especiales de datos personales a través de este sitio.

Las "categorías especiales de datos personales" incluyen las diversas categorías de información y datos personales identificadas por la ley de privacidad que requieren un tratamiento especial, incluyendo en algunas circunstancias la necesidad de obtener un consentimiento explícito. Estas categorías pueden incluir datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud o datos relativos a la orientación sexual.

Por lo tanto, le aconsejamos que no proporcione ningún dato personal sensible no solicitado. Thoughtworks aplica HTTPS u otras medidas técnicas y organizativas adecuadas para asegurar los datos personales transmitidos a través de su sitio web.







8. Boletín de noticias

Podemos ofrecerle la oportunidad de suscribirse a un boletín periódico por correo electrónico introduciendo su dirección de correo electrónico. En algunos casos podemos pedirle más información, como el nombre, la profesión, la dirección o el número de teléfono.

Si se suscribe a nuestro boletín periódico por correo electrónico, su dirección IP, así como los datos y la hora de la suscripción, serán recogidos y almacenados por Thoughtworks como responsable del tratamiento de datos. Esto nos permite evitar el uso indebido de nuestros servicios o de la dirección de correo electrónico del suscriptor. Estos datos sólo se utilizan para la distribución del boletín. La suscripción puede ser cancelada por usted en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción incluidas en cada boletín.

9. Blogs

Nuestro sitio web ofrece blogs de acceso público. Debe ser consciente de que cualquier información que proporcione en estos espacios puede ser leída, recopilada y utilizada por otras personas que los lean. Nuestro canal principal de blogs está gestionado internamente y el canal de blogs personales está gestionado por una aplicación de terceros, Feedly. Feedly es un servicio de Feedly, Inc. 285 Hamilton Avenue, Suite 250, Palo Alto, CA 94301, https://feedly.com/i/welcome ("Feedly") que puede requerir que se registre para publicar un comentario. Feedly es una aplicación de agregación de noticias para varios navegadores web y dispositivos móviles con iOS y Android, y también está disponible como servicio basado en la nube. Recopila noticias de una variedad de fuentes en línea para que el usuario las personalice y las comparta con otros. Utilizamos Feedly en nuestro sitio web para mostrar blogs agregados que han sido escritos por empleados y ex alumnos de Thoughtworks. También mostramos el widget de Feedly en la página y al hacer clic en él, el usuario accede a la aplicación de Feedly. Encuentre más información sobre las prácticas de privacidad de Feedly aquí.

10. Testimonios

Mostramos testimonios personales de clientes satisfechos en nuestro sitio, además de otros avales. Con su permiso, podemos publicar su testimonio junto con su nombre.

11. Cookies (Información general)

Los sitios web de Thoughtworks utilizan cookies para guardar y recuperar información sobre su visita a nuestros sitios. Las cookies son pequeños archivos de software que guardan y recuperan información sobre su visita a un sitio web o aplicación. Residen en su navegador de Internet para ayudar a recordar sus preferencias y su actividad anterior. Puede encontrar más información sobre las cookies en www.allaboutcookies.org

Nosotros y nuestros socios (por ejemplo, socios de marketing, afiliados o proveedores de análisis) utilizamos las cookies y los archivos de registro para analizar tendencias, administrar el sitio web, seguir los movimientos de los usuarios en el sitio web y recopilar información demográfica sobre nuestra base de usuarios. Podemos recibir informes anónimos basados en el uso de estas tecnologías por parte de nuestros socios de forma agregada. También utilizamos estos datos para proporcionar el contenido del sitio, garantizar la funcionalidad de nuestros sistemas de tecnología de la información y optimizar nuestro sitio web. Los datos de los archivos de registro se almacenarán por separado de sus otros datos personales.

Los usuarios pueden controlar y rechazar el uso de cookies a nivel de navegador individual. Las cookies instaladas pueden ser eliminadas. Si usted ha visitado nuestro sitio web en el pasado y desea hacer cambios en sus preferencias de cookies, por favor, primero borre las cookies de su navegador y luego actualice sus preferencias de cookies. Si rechaza las cookies, podrá seguir utilizando nuestro sitio web, pero su capacidad para utilizar algunas funciones o áreas de nuestro sitio web puede verse limitada. Puede cambiar la configuración de las cookies desde aquí.

Cuando visite nuestro sitio web, se instalarán en su navegador las siguientes categorías de cookies:

11.1 Cookies estrictamente necesarias

Estas cookies son esenciales para permitirle moverse por el sitio y utilizar sus funciones. Sin estas cookies no se pueden proporcionar los servicios que ha solicitado.

11.2 Cookie de visitante registrado

Un identificador único dado a cada usuario registrado, utilizado para reconocerle de forma anónima a lo largo de su visita y cuando vuelve al sitio.

11.3 Cookies de rendimiento

Estas cookies recopilan información para que podamos analizar cómo nuestros visitantes utilizan nuestro sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es anónima y solo se utiliza para mejorar el funcionamiento de nuestro sitio.

11.4 Cookies funcionales

Estas cookies permiten que los sitios web y las aplicaciones recuerden las elecciones que usted hace (por ejemplo, su nombre de usuario o la región en la que se encuentra) y proporcionen funciones mejoradas y más personales.

Podemos utilizar la información recopilada por las cookies funcionales para identificar el comportamiento del usuario y ofrecerle contenidos basados en su perfil. Estas cookies no pueden rastrear su actividad de navegación en otros sitios web. No recogen ninguna información sobre usted que pueda ser utilizada para publicidad o para registrar dónde ha estado en Internet fuera de nuestro sitio.

11.5 Cookies de orientación

Para mantener los servicios de nuestro sitio web relevantes, fáciles de usar y actualizados, y entender el interés en nuestros servicios, utilizamos servicios de análisis web que nos ayudan a entender cómo la gente utiliza el sitio.

Las cookies permiten a los servicios de análisis web reconocer su navegador, dispositivo o dirección IP y, por ejemplo, identificar si ha visitado nuestro sitio web con anterioridad, qué ha visto o pulsado previamente y cómo nos ha encontrado. La información sólo se utiliza con fines estadísticos y nos ayuda a analizar los patrones de actividad de los usuarios, sus intereses y a desarrollar una mejor experiencia de usuario.

12. Aplicaciones de terceros

Respetaremos y protegeremos su privacidad tal y como se establece en esta Política de Privacidad. Compartiremos sus datos personales con terceros sólo en las formas descritas en esta Política de Privacidad - y no vendemos ni venderemos sus datos personales.

Thoughtworks comparte sus datos personales con terceros, en particular con los que no son de Thoughtworks, únicamente con su consentimiento expreso o en virtud de otra base legal para el tratamiento según la legislación aplicable.

Entre las categorías de partes ajenas a Thoughtworks con las que compartimos sus datos personales se incluyen proveedores como los de servicios de host y de nube, agencias de marketing y de correo, y subcontratistas que participan en el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales con nuestros clientes.

12.1 CloudFront

Amazon CloudFront es un servicio web de Amazon Web Services, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, http://aws.amazon.com ("CloudFront") que acelera la distribución de contenido web estático y dinámico, como archivos .html, .css, .js e imágenes, a los usuarios. CloudFront distribuye contenidos a través de una red mundial de centros de datos denominados ubicaciones de borde. Cuando un usuario solicita contenido que se sirve con CloudFront, el usuario se dirige a la ubicación de borde que proporciona la menor latencia (retardo de tiempo), de modo que el contenido se entrega con el mejor rendimiento posible.

- Si el contenido ya se encuentra en la ubicación de borde con la menor latencia, CloudFront lo entrega inmediatamente.

- Si el contenido no está en esa ubicación de borde, CloudFront lo recupera de un bucket de Amazon S3 (donde hemos alojado nuestros activos para el sitio web) o de un servidor HTTP (en nuestro caso, nuestros servidores web de producción en Rackspace) que se ha identificado como el origen de la versión definitiva del contenido.

CloudFront captura información sobre cada solicitud que incluye los registros del sistema que capturan la siguiente información: Dirección IP, lat/long del servidor que sirvió la solicitud, país y fecha y hora. Puede encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de AWS en https://aws.amazon.com/privacy/







12.2 Píxeles de conversión de Facebook

En nuestro sitio web utilizamos el "Custom Audience pixel" de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Con su ayuda, podemos hacer un seguimiento de lo que hacen los usuarios después de ver o hacer clic en un anuncio de Facebook. Esto nos permite controlar la eficacia de los anuncios de Facebook con fines estadísticos y de investigación de mercado. Los datos recogidos de esta manera son anónimos para nosotros, lo que significa que no podemos ver los datos personales de los usuarios individuales. Sin embargo, estos datos son guardados y procesados por Facebook. Facebook puede conectar estos datos con su cuenta de Facebook y utilizarlos para sus propios fines publicitarios, de acuerdo con la política de datos de Facebook que puede encontrarse en https://www.facebook.com/about/privacy/. Puedes permitir que Facebook y sus socios coloquen anuncios dentro y fuera de Facebook. También se puede guardar una cookie en su dispositivo para estos fines.

Por favor, haga clic aquí si desea retirar su consentimiento https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_

12.3 Google Analytics

Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, www.google.com ("Google Analytics" o "Google"). Google Analytics emplea cookies que se almacenan en su ordenador para facilitar el análisis de su uso del sitio. La información generada por estas cookies, como la hora, el lugar y la frecuencia de sus visitas a nuestro sitio, incluida su dirección IP, se transmite a la sede de Google en Estados Unidos y se almacena allí.

Al utilizar Google Analytics, nuestro sitio web emplea la extensión "anonymizeIp". De este modo, Google abrevia y anonimiza su dirección IP antes de transferirla desde los estados miembros de la EU/EEA. Google utiliza esta información para analizar el uso que usted hace de nuestro sitio, para elaborar informes para nosotros sobre la actividad en Internet y para prestar otros servicios relacionados con nuestro sitio web.

Google también puede transferir esta información a terceros cuando así lo exija la ley o cuando dichos terceros procesen estos datos en nombre de Google. Google declara que nunca asociará su dirección IP con otros datos que posea. Puede evitar la instalación de cookies ajustando la configuración de su software de navegación en consecuencia, como se indica en otra parte de esta Política de Privacidad. Sin embargo, debe tener en cuenta que, al hacerlo, es posible que no pueda hacer un uso completo de todas las funciones de nuestro sitio web.

Google Analytics también ofrece un complemento de desactivación para la mayoría de los navegadores actuales que le proporciona un mayor control sobre los datos que Google puede recopilar en los sitios web a los que accede. El complemento indica al JavaScript (ga.js) utilizado por Google Analytics que no transmite ninguna información sobre las visitas al sitio web a Google Analytics. Sin embargo, el complemento de desactivación del navegador ofrecido por Google Analytics no impide que se nos transmita información a nosotros o a otros servicios de análisis web que podamos contratar.

Google Analytics también utiliza imágenes electrónicas conocidas como balizas web (a veces denominadas gifs de un solo píxel) y se utilizan junto con las cookies para recopilar estadísticas agregadas para analizar cómo se utiliza nuestro sitio.

Puede encontrar información adicional sobre cómo instalar el complemento del navegador mencionado anteriormente en el siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

12.4 Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager (GTM") es un sistema de gestión de etiquetas que permite administrar las etiquetas JavaScript y HTML utilizadas para el seguimiento y el análisis de los sitios web. Las etiquetas son pequeños elementos de código que, entre otras cosas, se utilizan para medir el tráfico y el comportamiento de los visitantes: para comprender el efecto de la publicidad en línea y los canales sociales; para establecer el remarketing y la orientación hacia grupos objetivo; y para probar y optimizar los sitios web. GTM nos facilita la integración y gestión de nuestras etiquetas. Utilizamos GTM en nuestro sitio web para incluir las siguientes herramientas de seguimiento:

● Google Analytics

● Marketo Munchkin

● Píxeles de conversión de Facebook

● Audiencia adaptada de Twitter

Si ha realizado una desactivación, GTM tiene en cuenta esta desactivación. Para más información sobre las prácticas de privacidad de GTM se puede encontrar en https://policies.google.com/privacy?hl=en y las condiciones de uso en https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

12.5 Enlaces de seguimiento de Greenhouse

Cuando se envía una solicitud de empleo a través de nuestros formularios de Greenhouse, capturamos ciertos datos de los que se le informa en el momento de la recogida. En algunas campañas de marketing, utilizamos "enlaces de seguimiento de Greenhouse", que son parámetros de URL adjuntos a los enlaces de entrada a nuestros puestos de trabajo. Cuando se presenta una solicitud de empleo, Greenhouse capta este parámetro y puede determinar qué canal publicitario o promocional le dirigió a ese puesto de trabajo. Esto permite a Thoughtworks evaluar qué canales son más eficaces.

12.6 Libsyn

Libsyn https://libsyn.com/ es un servicio de alojamiento de audio y una herramienta de publicación.

5001 Baum Blvd., Suite 770, Pittsburgh, PA 15213

Utilizamos Libsyn para alojar nuestros podcasts externos en Apple Podcasts, Spotify, Google Play y otras plataformas. También incrustamos un reproductor web generado por Libsyn en nuestras páginas de aterrizaje de podcasts.

Más información sobre la política de privacidad de Libsyn aquí: https://libsyn.com/privacy-policy/

12.7 Etiquetas LinkedIn Insight

Utilizamos la "etiqueta LinkedIn Insight" de LinkedIn Corporation, 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA ("LinkedIn") en nuestro sitio web. Nos ayuda a realizar informes detallados de las campañas y a obtener información sobre los visitantes de nuestro sitio web. También puede utilizarse para realizar un seguimiento de las conversiones, reorientar a los visitantes del sitio web y obtener información adicional sobre los miembros que interactúan con nuestros anuncios en LinkedIn.

La etiqueta LinkedIn Insight permite recopilar datos sobre las visitas de los usuarios a nuestro sitio web, incluyendo la URL, el referente, la dirección IP, las características del dispositivo y del navegador (agente de usuario) y la marca de tiempo. Estos datos se encriptan, las direcciones IP se truncan y los identificadores directos de los usuarios se eliminan en un plazo de siete días para que los datos sean seudónimos. Estos datos restantes, seudonimizados, se eliminan en un plazo de 90 días.

LinkedIn no comparte datos personales con nosotros, sólo proporciona informes agregados sobre la audiencia del sitio web y el rendimiento de los anuncios. LinkedIn también proporciona retargeting para los visitantes del sitio web, lo que nos permite mostrar anuncios personalizados fuera de nuestro sitio web utilizando estos datos, pero sin identificar al miembro. Los miembros de LinkedIn pueden controlar el uso de sus datos personales con fines publicitarios a través de la configuración de su cuenta.

Lo anterior se ajusta a las condiciones y políticas de cookies de LinkedIn.

12.8 LinkedIn SlideShare

LinkedIn SlideShare es un servicio de alojamiento de diapositivas basado en la Web 2.0 de LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA, www.linkedin.com. Los usuarios pueden subir archivos de forma privada o pública en los siguientes formatos: Presentaciones en PowerPoint, PDF u OpenDocument. Las presentaciones pueden verse en el propio sitio, en dispositivos portátiles o incrustadas en otros sitios. Nuestro sitio web utiliza los plugins ofrecidos por LinkedIn Slideshare para compartir principalmente presentaciones y PDFs.

En lo que respecta al uso de los plugins de LinkedIn Slideshare (y de todos los plugins ofrecidos por los productos de LinkedIn), consulte la política de privacidad de LinkedIn Slideshare que indica lo siguiente: "Registramos los datos de uso cuando visitas o utilizas de otro modo nuestros Servicios, incluidos nuestros sitios, la aplicación y la tecnología de la plataforma (por ejemplo, nuestros plugins externos), como cuando ves o haces clic en contenidos (por ejemplo, vídeos de aprendizaje) o anuncios (dentro o fuera de nuestros sitios y aplicaciones), realizas una búsqueda, instalas o actualizas una de nuestras aplicaciones móviles, compartes artículos o solicitas puestos de trabajo. Utilizamos registros, cookies, información del dispositivo y direcciones de protocolo de Internet ("IP") para identificarte y registrar tu uso". Se puede leer más información sobre las prácticas de privacidad de LinkedIn en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

12.9 Marketo Munchkin

Utilizamos un software de marketing de terceros de Marketo para enviar nuestros correos electrónicos. Este es un servicio proporcionado por Marketo, Inc., 901 Mariners Island Boulevard, Suite 500, San Mateo, CA 94404 USA, www.marketo.com ("Marketo"). Utilizamos cookies identificables de Marketo como parte del seguimiento para tener información sobre las tasas de apertura de los correos electrónicos y la tasa de clics, así como el seguimiento de la actividad en el sitio web. En el caso de los usuarios registrados, estos datos pueden estar vinculados a su perfil de usuario.

Puede encontrar más información sobre la política de privacidad y de cookies de Marketo aquí.

¿Cómo funciona?

Incorporamos un fragmento de Javascript de Munchkin en nuestro sitio. Cuando los visitantes llegan a un sitio, colocamos una cookie en el navegador web del visitante (si no había ya una) y enviamos mensajes a nuestros servidores sobre la actividad web de ese visitante. Es una cookie de primera parte y sólo es visible para nosotros.

¿Qué captura Munchkin?

Cuando está en una página, Munchkin recoge automáticamente la siguiente información:

● Visitas a la página

● Clics de enlaces

● Dirección IP

● Remitente

● Nuestro identificador de cookies.

Si prefiere que no coloquemos esta cookie en su navegador web, puede optar por no hacerlo haciendo clic en la función Do Not Track (DNT) de su navegador. Esto evita el rastreo para su navegador y dispositivo en particular.

12.10 Salesforce

Salesforce.com, Inc. (normalmente abreviado como SF o SFDC) es una empresa estadounidense de software en la nube con sede en San Francisco, California. Salesforce es la principal oferta empresarial dentro de la plataforma Salesforce. Proporciona a las empresas una interfaz para la gestión de casos y tareas, así como un sistema para enrutar y escalar automáticamente los eventos importantes. El portal de clientes de Salesforce ofrece a los clientes la posibilidad de realizar un seguimiento de sus propios casos, incluye un complemento de redes sociales que permite al usuario unirse a la conversación sobre su empresa en los sitios web de redes sociales, proporciona herramientas analíticas y otros servicios, como la alerta por correo electrónico, la búsqueda en Google y el acceso a los derechos y contratos de los clientes.

Para nuestros fines de marketing, los datos personales que se almacenan en Marketo se transfieren a Salesforce, donde son vistos y gestionados por nuestro equipo de ventas.

Para más información acerca de las prácticas de privacidad de Salesforce, puede leerlo en https://www.salesforce.com/in/company/privacy/

12.11 Correo electrónico de Drift

Siftrock es una empresa de Drift.com, con sede en 625 1st Avenue Suite 300 Seattle, WA 98104 Estados Unidos. La empresa gestiona y extrae las respuestas de los correos electrónicos de marketing para mejorar la higiene de la base de datos y la capacidad de entrega, así como la gestión de las respuestas de los correos electrónicos para la automatización del marketing.

Siftrock nos permite analizar los correos electrónicos directos recibidos por nuestro equipo de marketing y actualizar la información del remitente en Marketo y Salesforce. Los detalles sobre la política de Siftrock para la recopilación y el procesamiento de la información del usuario se pueden encontrar en https://siftrock.com/about/privacy/

12.12 SoundCloud

SoundCloud es una plataforma de distribución de audio en línea proporcionada por SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlín, Alemania, c/o JAG Shaw Baker, Berners House, 47-48 Berners Street, Londres W1T 3NF, Reino Unido; www.soundcloud.com, ("SoundCloud"). SoundCloud permite a sus usuarios subir, grabar, promocionar y compartir sus sonidos creados originalmente. En nuestro sitio web, utilizamos SoundCloud para compartir podcasts en las publicaciones y utilizamos plugins de SoundCloud en nuestro sitio web. Cuando usted visita nuestro sitio web, se establece una conexión con los servidores de SoundCloud y se muestra el plugin. Esto proporciona al servidor de SoundCloud información sobre los sitios que ha visitado en nuestro sitio web. Si está conectado a SoundCloud como miembro, SoundCloud puede asignar automáticamente esta información a su cuenta de usuario personal. Cuando usted activa el plugin (por ejemplo, haciendo clic en el botón de inicio de un archivo de audio), la información correspondiente también se asigna a su cuenta de usuario. Puede evitar la asignación automática de esta información cerrando la sesión de su cuenta de SoundCloud y eliminando sus respectivas cookies antes de iniciar sesión en nuestro sitio web.

La interacción del usuario con el reproductor incrustado incluye la siguiente funcionalidad:

- Reproducir

- Pausa

- Duración de la reproducción

- Acciones realizadas en el podcast

Sin embargo, toda la información será a nivel agregado y la especificidad se abstrae. Puede encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de SoundCloud en https://soundcloud.com/pages/privacy

12.13 SumoLogic

Sumo Logic es un servicio de análisis y gestión de registros basado en la nube de Sumo Logic, Inc., 305 Main Street, Redwood City, CA 94063, EE.UU., www.sumologic.com ("Sumo Logic") que aprovecha los grandes datos generados por las máquinas para ofrecer información de TI en tiempo real. Sumo Logic utiliza un software denominado "Installed Collector". Un Installed Collector es un agente Java que recibe registros y métricas de sus fuentes y luego cifra, comprime y envía los datos al servicio de Sumo. Como su nombre indica, un recopilador instalado se instala en su entorno, a diferencia de un recopilador alojado, que reside en el servicio Sumo. Después de instalar un recopilador instalado, se añaden fuentes, a las que el recopilador instalado se conecta para obtener datos que se envían al servicio Sumo.

Un origen de Sumo es un objeto, configurado para un recopilador específico que explora un objetivo concreto periódicamente y envía los nuevos datos disponibles al recopilador instalado. Los recopiladores de SumoLogic se incorporan a todas las imágenes de servidor utilizadas por el sitio web y recopilan la siguiente información.

● dirección IP;

● fecha y hora;

● ID de sesión;

● Navegador y versión; y

● Sistema operativo y versión.

La información anterior es utilizada por los desarrolladores del equipo digital de Thoughtworks con fines de depuración/seguimiento. La política de privacidad de Sumo Logic se puede encontrar en https://www.sumologic.com/privacy-statement/

12.14 Audiencias adaptadas de Twitter

El público adaptado es una herramienta de Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE.UU., www.twitter.com ("Twitter"), que se utiliza para dirigirse a los usuarios y clientes existentes para crear campañas de remarketing. La actividad de segmentación puede incluir el contacto directo con los usuarios o visitantes del sitio web de Thoughtworks y las páginas de la campaña y/o la reorientación de listas de clientes anteriores. Twitter establece un límite de tamaño mínimo para una audiencia adaptada de 500 usuarios. Si la audiencia adaptada no coincide con 500 usuarios de Twitter, se mostrará como "audiencia demasiado pequeña" y no estará disponible para la segmentación. Los detalles sobre las políticas de Twitter para el seguimiento de la conversión y las audiencias adaptadas se pueden encontrar en https://business.twitter.com/en/help/ads-policies/other-policy-requirements/policies-for-conversion-tracking-and-tailored-audiences.html

12.15 Módulo de seguimiento Urchin (UTM)

Las etiquetas UTM no son herramientas. UTM funciona como una URL personalizada para las campañas de marketing y los informes se pueden ver en plataformas como Google Analytics. Las etiquetas UTM se añaden como parte de la URL visible en los programas de marketing para entender la instancia específica de un enlace. Los informes de las etiquetas UTM se observan en Google Analytics/Marketo para conocer a los visitantes de nuestro sitio web, por ejemplo, si han visitado el sitio web, han hecho clic en un enlace o se han inscrito en una conferencia/evento. Estos datos se recogen a nivel agregado. La personalización de la URL con etiquetas UTM nos permite entender mejor la actividad de marketing, lo que nos permite servir mejor a nuestra audiencia.

El seguimiento se realiza a través de los parámetros UTM que se añaden a la URL. Cuando un usuario hace clic en una URL etiquetada con UTM, en función de los parámetros establecidos, podremos rastrear desde qué fuente final el usuario ha interactuado con esa URL.

12.16 Wistia

Wistia proporciona un software para crear, gestionar y compartir vídeos para empresas con un reproductor personalizable y análisis detallados. Nuestro sitio web utiliza Wistia, proporcionado por Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, MA 02139, USA, www.wistia.com ("Wistia") para alojar vídeos. Wistia incluye características como una CDN (red de distribución de contenidos) integrada para una carga más rápida, y un mejor control de la calidad en función del tipo de dispositivo y la velocidad de Internet del usuario. También cuenta con la posibilidad de añadir subtítulos para mejorar la claridad del contenido del vídeo. Cada vez que el usuario interactúa con cualquier vídeo de nuestro sitio web, Wistia recibe y registra automáticamente en su servidor información procedente de su navegador, incluyendo su dirección IP, información de las cookies y la página solicitada.

Como se indica en la política de privacidad de Wistia, Wistia también puede utilizar la información de uso, en forma identificable, para proporcionar a los propietarios de vídeos información directamente relacionada con los vídeos que ponen a disposición a través del sitio web. Dicha información puede incluir cuántos y qué vídeos de un propietario de vídeo concreto fueron vistos por un usuario concreto, desde dónde fue visto un vídeo concreto por un usuario concreto y cuántas veces fue visto un vídeo concreto por un usuario concreto. Para más información sobre las prácticas de privacidad de Wistia, consulte https://wistia.com/privacy.

12.17 Zoom Comunicaciones

Zoom Video Communications es una empresa de servicios de conferencias remotas con sede en San José, California. Ofrece un servicio de conferencias remotas que combina videoconferencias, reuniones en línea, chat y colaboración móvil. Zoom nos permite organizar eventos virtuales y seminarios web para nuestro público. La información recopilada durante el proceso de registro en el evento virtual / seminario web en nuestro sitio web se transmite a Zoom para garantizar una experiencia de usuario sin problemas para los asistentes.

Los detalles sobre la política de Zoom para recoger y procesar la información del usuario se pueden encontrar en https://zoom.us/privacy-and-legal

12.18 TinyLetter

Thoughtworks Arts emplea la plataforma de boletines de noticias TinyLetter. TinyLetter es un servicio de The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, Atlanta, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000.



TinyLetter es un servicio de boletines de correo electrónico que nuestro equipo de Thoughtworks Arts utiliza para enviar boletines y actualizaciones a los usuarios que se han suscrito a nuestra publicación de Thoughtworks Arts. TinyLetter es una versión simplificada de MailChimp.



TinyLetter/MailChimp forma parte de la familia de empresas Intuit, y puede encontrar su declaración de privacidad global aquí.

12.19 Demandbase

Usamos la plataforma Demandbase, proporcionada por Demandbase, Inc., ubicada en 680 Folsom Street, Suite 400, San Francisco, CA 94107, USA (“Demandbase”), tanto en nuestra página web como como parte central de nuestra estrategia integrada de marketing y engagement con clientes.

Esta plataforma, junto con el tag correspondiente en nuestro sitio web, permite integrar datos personales que tenemos en Demandbase, CRM, Adobe Analytics y Marketo. Esto nos ayuda a ofrecer experiencias más personalizadas a nuestra audiencia y a identificar prospectos más relevantes y con mayor interés en nuestros servicios.

Con Demandbase procesamos distintas categorías de información personal identificable, que incluyen, pero no se limitan a: nombre, correo electrónico, empresa, puesto de trabajo y otros datos demográficos y de comportamiento relevantes para nuestras iniciativas de marketing B2B.

Los datos procesados a través de Demandbase nos permiten:

1. Analizar el comportamiento de visitantes: Obtener insights del tráfico entrante desde Demandbase y otras fuentes conectadas para optimizar nuestras estrategias de marketing.

2. Incrementar la efectividad de nuestras campañas: Usar los datos recopilados para hacer retargeting a usuarios, medir la conversión y atribuir de manera precisa el gasto de marketing según el nivel de engagement.

3. Identificar el interés organizacional: Analizar direcciones IP y cookies con la API de identificación de Demandbase para reconocer las empresas representadas por visitantes, lo que nos permite evaluar su interés en Thoughtworks desde una perspectiva corporativa.

4. Mejorar la personalización: Integrar los datos en nuestros sistemas CRM, Adobe Analytics y Marketo para ofrecer experiencias más relevantes y segmentadas en los puntos de interacción de marketing y ventas.

Para más información sobre cómo Demandbase gestiona los datos y asegura el cumplimiento normativo, consulta su Privacy Policy. También puedes revisar la lista de subprocesadores de Demandbase aquí.

12.20 ZoomInfo WebSights

En nuestro sitio web utilizamos "ZoomInfo WebSights" de ZoomInfo Technologies LLC, 805 Broadway, Suite 900 Vancouver, WA 98660, USA ("ZoomInfo"). Se trata de un fragmento de HTML que deja pasar tres cookies de orientación opcionales.



Utilizamos esta herramienta para entender qué empresas visitan nuestro sitio web y están interesadas en nuestros servicios. Recoge dos datos de los visitantes que aceptan las cookies opcionales: su dirección IP y la información de su dominio de correo electrónico, si está disponible.



Esta información se comparte con ZoomInfo y se procesa a nivel de empresa; no se exponen datos personales individuales. Al procesar estos datos, ZoomInfo proporciona a Thoughtworks un contexto adicional sobre las empresas, el número de empleados, los ingresos, etc.



Puede encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de ZoomInfo en https://www.zoominfo.com/about-zoominfo/privacy-policy

12.21 Coveo Library

Estas cookies recopilan información para que podamos analizar cómo nuestros visitantes utilizan nuestro sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es anónima y solo se utiliza para mejorar el funcionamiento de nuestro sitio.

A continuación, esta información se anonimiza, y Thoughtworks utiliza esta información de búsqueda anonimizada de Coveo Library para entrenar nuestros algoritmos de aprendizaje automático que impulsan nuestra búsqueda en el sitio, lo que mejora nuestra capacidad para ofrecer resultados de búsqueda relevantes.

Puedes encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de Coveo en https://www.coveo.com/en/pages/privacy-policy.

12.22 StackAdapt

Usamos "StackAdapt" de StackAdapt Inc., 48-567 Roehampton Ave., Toronto, ON M4P 1S5, Canada. en nuestro sitio web. Se trata de una "etiqueta de píxel" clasificada como Targeting Cookie que nos ayuda a informar sobre la eficacia de nuestra publicidad en línea, así como a personalizar la publicidad basada en los intereses de nuestros usuarios.



En general, StackAdapt recopila información sobre la dirección IP de un usuario, un identificador ID anónimo pero único y la página web que le remite a nuestro sitio web. También puede recopilar identificadores asignados por terceros a su navegador o dispositivo, incluidos los identificadores de publicidad de Google, que utilizamos como parte de nuestras operaciones de procesamiento interno y para publicar anuncios.



Puedes encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de StackAdapt en https://www.stackadapt.com/privacy-policy.

12.23 Seguimiento de la participación de los usuarios de Microsoft Ads

En nuestro sitio web utilizamos el User Engagement Tracking (UET) de Microsoft Ads, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, Estados Unidos ("Microsoft"). Se trata de una "etiqueta de píxel" clasificada como cookie de segmentación que nos ayuda a obtener información detallada sobre los visitantes de nuestro sitio web, a realizar un seguimiento del rendimiento de nuestra publicidad digital y, en última instancia, a ofrecer anuncios segmentados a los usuarios en función de sus intereses y comportamiento.



Microsoft sólo proporciona informes agregados sobre la audiencia del sitio web y el rendimiento de los anuncios y no comparte datos personales individuales con nosotros. También proporciona retargeting para los visitantes del sitio web, lo que nos permite mostrar anuncios personalizados fuera de nuestro sitio web utilizando estos datos pero sin identificar a la persona. Los miembros pueden controlar el uso de sus datos personales con fines publicitarios a través de la configuración de su cuenta en la red publicitaria de Microsoft.



Puede encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de Microsoft en https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

12.24 ReverseAds

Utilizamos "ReverseAds" de ReverseAds Pte Ltd, 513A Upper Cross Street, #04-95 Hong Lim Complex, Singapur 051531, Singapur para llevar a cabo campañas publicitarias digitales específicas y de pago con fines comerciales y de marketing. Se trata de una "etiqueta de píxel" clasificada como Targeting Cookie.



ReverseAds recopila automáticamente cierta información, como la dirección IP, la información del dispositivo y los datos de localización cuando se participa en anuncios o contenidos dentro de la red de ReverseAds. La información personal adicional que ReverseAds recopila depende del contexto de sus interacciones con ellos, de las elecciones que haga y de los productos y funciones que utilice. Esta información puede incluir nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones postales o cargos.



Al interactuar con anuncios o contenidos de Thoughtworks dentro de la red ReverseAds, parte o la totalidad de esa información puede ser transmitida a Thoughtworks con fines comerciales y de marketing, así como para evaluar los índices de conversión, el rendimiento y el retorno de la inversión de nuestras campañas publicitarias.



Puedes encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de ReverseAds en https://reverseads.com/privacy-policy/.

12.25 Albacross

En nuestro sitio web utilizamos Albacross, de Albacross Nordic AB, Companyreg. no 556942-7338, Tegelbacken 4A, 111 52 Estocolmo, Suecia.

La información recopilada a partir de las cookies de segmentación opcionales instaladas en tu dispositivo que se consideren datos personales será tratada por Albacross, una plataforma que ofrece servicios de identificación de visitantes y segmentación publicitaria.

La finalidad del tratamiento de los datos personales es permitir a Albacross mejorar un servicio que nos presta a nosotros y a nuestro sitio web (por ejemplo, el servicio "Intent"), añadiendo datos a su base de datos sobre empresas. La base de datos de Albacross se utilizará, además de para los "datos de intención", con fines de publicidad dirigida a empresas y, para ello, los datos se transferirán a terceros proveedores de servicios de datos. Para mayor claridad, la publicidad dirigida se refiere a empresas, no a particulares.

Los datos recopilados y utilizados por Albacross para lograr este fin son información sobre la dirección IP desde la que ha visitado nuestro sitio web e información técnica que permite a Albacross diferenciar a los distintos visitantes de la misma dirección IP. Albacross almacena el dominio de la entrada del formulario para correlacionar la dirección IP con su empleador.

Para obtener información completa sobre el tratamiento de datos personales por parte de Albacross, consulte la Política de privacidad de Albacross.

12.26 Qualtrics

En nuestro sitio web utilizamos "Qualtrics" de Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, Estados Unidos de América. Utilizamos Qualtrics como herramienta de encuestas y, en función del tipo de encuesta, podemos utilizarla para recopilar datos personales (por ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico o de su empresa, dirección IP), así como respuestas relacionadas con el tema de la encuesta, que puede ir desde evaluaciones de madurez tecnológica hasta cuestionarios de opinión de clientes, entre otros.

Para que la herramienta de encuestas Qualtrics funcione correctamente, debemos colocar una cookie estrictamente necesaria en el navegador web de nuestros usuarios cuando participan en una de nuestras encuestas Qualtrics. Esta cookie permite que la herramienta de encuestas se cargue en nuestro sitio web, además de impedir que los robots participen en nuestras encuestas.

Thoughtworks puede almacenar los datos de respuesta a la encuesta proporcionados por nuestros usuarios dentro de la plataforma Qualtrics con fines analíticos agregados. En algunos casos, Thoughtworks puede transferir datos a nivel de usuario individual desde Qualtrics a nuestros sistemas Marketo y Salesforce con fines de marketing, ventas y otras comunicaciones, pero no lo haremos sin antes notificar a nuestros usuarios, obtener su permiso como parte del proceso de la encuesta y permitirles optar por no participar en este procesamiento de datos si así lo desean.

Encontrará más información sobre las prácticas de privacidad de Qualtrics en https://www.qualtrics.com/privacy-statement/



12.27 Microsoft Clarity

En nuestro sitio web utilizamos "Microsoft Clarity" de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Nos asociamos con Microsoft Clarity y Microsoft Advertising para captar cómo utiliza e interactúa con nuestro sitio web a través de métricas de comportamiento, mapas de calor y repetición de sesiones para mejorar y comercializar nuestros servicios. Los datos de uso del sitio web se recopilan mediante una cookie de rendimiento opcional que se coloca en su dispositivo si nos da su consentimiento para ello, así como a través de otras tecnologías de seguimiento para determinar la eficacia de nuestro sitio web y el diseño de contenidos. Además, utilizamos la información que recopilamos para la optimización del sitio, para fines de fraude/seguridad y para publicidad.



La información específica que recopilamos puede incluir

Información del dispositivo y del navegador, incluida la dirección IP, el tipo de navegador, el sistema operativo y los identificadores del dispositivo.

Datos de interacción, como páginas visitadas, acciones realizadas, patrones de clic y duración de la sesión.

URL de referencia, páginas de referencia y de salida, y fecha y hora de las visitas.

Utilizamos esta información para analizar el comportamiento de los usuarios, identificar errores, mejorar la experiencia web que ofrecemos y mejorar su experiencia. No recopilamos información personal identificable como parte de este procesamiento web. No compartimos esta información con terceros distintos de Microsoft como parte de nuestro uso de esta herramienta.

Puedes encontrar una lista completa de los tipos de datos recopilados aquí. Y para más información sobre las políticas de privacidad de Microsoft, acceda a su declaración de privacidad aquí.



12.28 Shareaholic

Shareaholic es un widget para compartir en redes sociales integrado en el sitio web de Thoughtworks. Esta herramienta facilita a los usuarios compartir publicaciones en sus cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, correo electrónico, Whatsapp y Wechat y Mastodon con un simple clic. Además, los usuarios pueden copiar la URL de la página haciendo clic en el icono Copiar enlace. Cuando visita nuestro sitio web, Shareaholic recopila direcciones IP e información sobre su navegador o sistema operativo. La información de identificación no personal se utiliza para analizar el tráfico de varias plataformas de medios sociales durante sus visitas. Shareaholic recoge y almacena información localmente en su dispositivo/navegador, incluyendo la duración de la sesión, páginas vistas y datos relacionados.



Para más información sobre las prácticas de privacidad de Shareaholic, visita https://www.shareaholic com/privacy.



Para cancelar la suscripción, sigue las instrucciones de este enlace https://www.shareaholic.com/privacy/choices

12.29 Factors.ai

Utilizamos «Factors.ai» de 3524 Silverside Road Suite 35B Wilmington, DE 19810 («Factors.ai») en nuestro sitio web.



Utilizamos esta funcionalidad para analizar el tráfico entrante en nuestro sitio web y a través de nuestros canales sociales. Los datos resultantes nos permiten optimizar el rendimiento de nuestras campañas de marketing, los objetivos de alcance y las inversiones en publicidad. Utilizamos estos datos en todo nuestro ecosistema digital, incluidos LinkedIn, Salesforce, Demandbase y nuestro propio sitio web.



Estos datos incluyen, entre otros, ciertos tipos de información de identificación personal, como el nombre, el correo electrónico, el nombre de la empresa y la ubicación.



Además, Demandbase lee las direcciones IP y las cookies de nuestros visitantes y pasa esa información a su API de identificación, que nos ayuda a saber para qué empresa trabaja el visitante. De este modo, podemos medir el interés de los visitantes en Thoughtworks a nivel de empresa.



Puede encontrar más información sobre las prácticas de privacidad de Factors.ai en https://www.factors.ai/legal/privacy-policy



12.30 People.ai





Utilizamos People.ai, una plataforma de inteligencia comercial, para mejorar la efectividad de nuestras operaciones de ventas y marketing. Esta herramienta analiza datos de actividad relacionados con el negocio desde nuestros sistemas CRM, plataformas de marketing, correos electrónicos y calendarios, con el fin de ofrecer insights accionables y apoyar los procesos de habilitación comercial.



People.ai extrae metadatos del encabezado, cuerpo y pie de página de correos electrónicos e invitaciones de calendario para identificar interacciones vinculadas al ámbito profesional. Solo se registran las actividades y contactos relevantes, los cuales se asocian automáticamente con la Cuenta y Oportunidad correspondiente en el CRM. El contenido de los correos no se guarda y los cuerpos de los mensajes no se acceden, salvo que exista una autorización explícita y sea estrictamente necesario para la prestación del servicio.





Los datos recopilados se limitan a información de contacto profesional y metadatos de interacción (por ejemplo, títulos de reuniones, participantes, marcas de tiempo) y se procesan únicamente para fines legítimos del negocio. Todo el manejo de datos cumple con las normativas de privacidad vigentes, incluyendo el GDPR y la CCPA, y sigue los estándares de privacidad y seguridad de People.ai. Puedes obtener más información en la Política de People.ai Privacy Policy.

13. Adobe Experience Cloud

Las soluciones de Adobe Experience Cloud nos permiten personalizar y mejorar el rendimiento de nuestro sitio web y páginas de medios sociales. Recoge y analiza información, como los clics realizados por los visitantes. Esto permite a Thoughtworks ofrecerle mensajes más relevantes dentro de los correos electrónicos, mensajes de texto y otras campañas de marketing online y offline. Puede encontrar más información aquí.

Enlaces a las redes sociales

Puede encontrar a Thoughtworks en los siguientes medios sociales:

● Twitter

● Facebook

● Youtube

● LinkedIn

● Weibo

● Instagram

● WeChat

Estos proveedores son responsables del tratamiento de los datos correspondientes.

14. Supresión y plazo de almacenamiento

Thoughtworks procesa y almacena sus datos personales sólo durante el tiempo necesario para lograr el propósito declarado (a menos que se indique lo contrario en esta Política de Privacidad) y según lo permitido por las leyes o reglamentos aplicables.

Tan pronto como se logre el propósito de almacenamiento de datos, o expire el plazo apropiado de almacenamiento previsto por cualquier ley o reglamento aplicable, sus datos personales se eliminarán de acuerdo con esta y cualquier otra política aplicable de Thoughtworks (por ejemplo, la política de retención de documentos y/o gestión de registros), a menos que sus datos personales sean necesarios para la formación o el cumplimiento de un contrato.







15. Cambios en la política

Esta Política de Privacidad puede ser actualizada de vez en cuando. En caso de que se produzcan cambios materiales y significativos, nos esforzaremos por proporcionar un aviso más destacado de los cambios en esta Política de Privacidad.