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THOUGHTWORKS, INC. 在线申请

我们致力于保护候选人数据的隐私和安全。我们处理您的信息以管理您的首次申请，并就未来机会与您保持联系。我们处理您的信息是为了进行与您申请职位相关的招聘流程或手续，在某些情况下也为了双方的合法利益，以便在未来找到适合您的职位。

我们使用 Greenhouse 作为主要的招聘工具供应商，但他们无法直接访问您的个人数据。我们还使用以下平台：LinkedIn、Stack Overflow、HackerRank、Hired、Xing、Kununu、Naukri、Indeed、Glassdoor、Nymeria、IIMjobs、Belong、Hackerearth、Stepstone、Job Board Boss、猎聘、拉勾、Women's Job Search Network、BuiltIn、Getajob、Reference Check FACT、GradConnection、Prosple、Aspiring Minds、Promotion-Yichengda、微信、Brighthire、GoodTime、goFluent 和 Career Trackers。

Thoughtworks 是一家全球性公司，在澳大利亚、巴西、加拿大、智利、中国、迪拜、厄瓜多尔、芬兰、德国、印度、意大利、爱尔兰、荷兰、新西兰、秘鲁、罗马尼亚、新加坡、西班牙、瑞士、泰国、越南、英国和美国设有办公室。因此，您的数据可能会在您居住国家以外的地区进行处理，但它将受到同样高水平的保护和安全保障，无论数据来源地或目的地，您都享有相同的权利。此外，Thoughtworks 已根据欧洲委员会和其他地区数据保护机构的规定，签订了内部标准合同条款。

我们已经聘用了许多首次申请 Thoughtworks 职位未成功但非常优秀的人才。因此，我们希望能够联系您，向您介绍新的机会，同时我们的优秀招聘人员可以与您沟通，以寻求是否有更适合您的职位。我们会保留您的招聘信息以便与您联系适合的职位，并在与您最后一次联系的两年后停止使用这些信息，或在您要求时提前停止。您有权随时要求我们停止联系您。根据多样性和包容性法规以及签证法规，我们会在您收到招聘决定后的七年内保留您的数据。



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