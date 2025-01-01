IA como parceira

A popularização da inteligência das máquinas

Os avanços da IA que aparecem em todo o setor são surpreendentes: basta olhar para os projetos do Google Deep Mind para prever estruturas de proteínas em 3D e controlar reatores de fusão, ou sistemas NVIDIA para criar instantaneamente fotos em 3D com base em objetos em 2D. Mas o que é realmente interessante é como a inovação em IA e ML está ao alcance de todos nós. Nunca antes esses campos exibiram tanto potencial ou aplicabilidade mainstream. As empresas estão usando soluções de IA para digitalizar recibos físicos, detectar fraudes, recomendar produtos para clientes e até mesmo transferir interações para porta-vozes sintéticos.

Vemos IA e ML se tornando ainda mais acessíveis, com maior integração aos negócios – e mais produtivos. As fornecedoras de nuvem, como a AWS, agora oferecem ferramentas de gerenciamento de dados e modelos de ML pré-treinados que podem fornecer a qualquer empresa uma vantagem inicial na criação de valor por meio do aprendizado de máquina. Algumas fornecedoras até oferecem serviços de IA nos quais as empresas podem simplesmente inserir dados em um modelo pronto para uso para obter uma resposta ou resultado.

O crescente surgimento de soluções "prontas para uso" tem a capacidade de nivelar o campo de jogo e tornar cada vez mais soluções habilitadas para IA ou ML. No entanto, as empresas que fazem isso melhor e com dados da mais alta qualidade manterão uma vantagem. Isso torna importante continuar a se esforçar para desenvolver conhecimentos, capacidades e talentos de IA e ML.



Os sinais incluem:

Um mercado de IA empresarial em rápida expansão. A Gartner prevê que o mercado de software de IA se aproximará de US$ 135 bilhões até 2025, com crescimento mais do que dobrando, para 31% — um ritmo consideravelmente mais rápido do que o mercado de software como um todo.

Produtos de consumo que incorporam IA como algo natural e sem muito alarde. Recursos alimentados por IA que poderiam ter gerado entusiasmo significativo apenas alguns anos atrás agora são um problema padrão em dispositivos como o iPhone da Apple, que usa IA para detectar, classificar e aprimorar imagens — muitas vezes sem que os usuários se deem conta da tecnologia subjacente inteligente.

Mais organizações nomeando chief data officers, e, em alguns casos, chief analytics officers (ou chief data analytics officers). De acordo com o especialista em recrutamento Korn Ferry, apenas uma década atrás apenas 10% das grandes empresas tinham tais papéis. A taxa agora entre as empresas “intensivas em dados” está mais próxima de três quartos.

Empresas líderes em IA como a Meta dissolvendo grupos dedicados de IA em favor de incorporar especialistas em IA em equipes de produtos ou outras partes da empresa. Isso aponta para a IA se tornando uma parte integrada das operações comerciais diárias, em vez de uma prática especializada e autônoma.

Profissionais do setor criativo estão levando as ferramentas de IA muito mais a sério e usando-as como recursos para poupar tempo ao criar ilustrações, arte, artigos, blogs e emails, e até mesmo código.

As oportunidades

IA aplicada para gerar valor comercial real. Com IA e ML agora ao alcance de muitas organizações e mais empresas capazes de incorporar recursos de IA/ML em operações ou produtos, há uma infinidade de caminhos a serem explorados. Existem diferentes maneiras de obter valor a partir de tecnologias de IA e ML. Por exemplo, as empresas estão aplicando IA para melhorar a eficiência, em última análise, reduzindo custos. Em alguns casos, a IA está sendo aproveitada para criar produtos totalmente novos e premiados, aumentando a criatividade humana e a tomada de decisões. Em outros casos, o ML está sendo usado de maneiras menos dramáticas para remover o atrito das experiências de usuário.

Desbloquear capacidade de inovação inexplorada, liberando as pessoas para se concentrarem no que importa. Há uma percepção incorreta, mas ainda comum, de que adotar IA/ML inevitavelmente significa eliminar empregos com automação. Mas, quando aplicadas da maneira certa, as tecnologias de IA/ML reduzem a quantidade de tempo que as pessoas precisam dedicar a tarefas repetitivas, dando-lhes espaço para se concentrar em funções de maior valor. Ao contribuir para o conhecimento do negócio e de clientes, a IA pode fornecer insights adicionais que abrem caminho para decisões produtivas e maior satisfação de clientes. O objetivo real de uma implementação de IA/ML deve ser apoiar e aumentar a inteligência humana, e não torná-la obsoleta.

Responder às perguntas mais complexas — em qualquer lugar. O poder computacional disponível e a compreensão algorítmica oferecida às organizações hoje significa resolver problemas que antes eram intransponíveis. Fundamentalmente, esses algoritmos podem ser executados em mais e mais lugares. Celulares com hardware IA embutida podem ser tão poderosos quanto um computador de mesa. Dispositivos de borda com processadores específicos podem usar técnicas de TinyML para executar IA em quase qualquer lugar, mesmo sem precisar de conectividade de rede. Tudo isso cria um potencial sem precedentes para extrair e analisar dados de diferentes fontes, gerando insights e informando a tomada de decisões, onde quer que seja necessário..

Responder às perguntas mais simples — em escala. Para algumas decisões, é possível remover seres humanos do ciclo de execução e fornecer respostas rápidas em escala. Por exemplo, usar preços dinâmicos para aumentar a ocupação dos quartos de hotel. Com esse estilo de IA, seres humanos ainda se envolvem com o monitoramento dos resultados para garantir que o sistema permaneça dentro dos parâmetros pretendidos.