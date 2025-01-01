Asociarse con la IA

Democratización de la inteligencia artificial

Los logros de IA que aparecen en toda la industria son sorprendentes: basta con mirar los proyectos de Google Deep Mind para predecir las estructuras de proteínas 3D y controlar los reactores de fusión, o el sistema de NVIDIA para crear instantáneamente fotos 3D basadas en objetos 2D. Pero lo que es realmente interesante es cómo la innovación en IA y ML está "permeando" y ahora está al alcance del resto de nosotros. Nunca antes estos campos habían exhibido tanto potencial o aplicabilidad general. Las empresas están utilizando soluciones de IA para escanear recibos físicos, detectar fraudes, recomendar productos a los clientes e incluso entregar las interacciones a portavoces sintéticos.



Vemos que la IA y la ML se vuelven aún más accesibles, más integradas en el negocio y más productivas. Los proveedores de la nube como AWS ahora ofrecen herramientas de gestión de datos y modelos de ML preformados que pueden proporcionar a cualquier empresa una ventaja en la creación de valor a través de ML. Algunos proveedores incluso ofrecen servicios de IA donde las empresas simplemente pueden alimentar datos en un modelo listo para usar para obtener una respuesta o resultado.

La creciente aparición de soluciones "listas para usar" tiene la capacidad de nivelar el campo de juego y hacer que más y más soluciones sean habilitadas para IA o ML. Sin embargo, las empresas que hacen mejor IA/ML, y con los datos de más alta calidad, conservarán una ventaja. Eso hace que sea importante seguir esforzándose por desarrollar el conocimiento, las capacidades y el talento de la IA/LD.

Las señales incluyen

Un mercado de IA empresarial en rápida expansión. Gartner predice que el mercado de software de IA se acercará a los 135 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento que se duplicará hasta el 31% un ritmo considerablemente más rápido que el mercado de software en su conjunto.

Productos de consumo que incorporan IA como una cuestión de rutina y sin mucha fanfarria. Las características impulsadas por IA que podrían haber generado una emoción significativa hace solo unos años ahora son un problema estándar en dispositivos como el iPhone de Apple, que utiliza IA para detectar, ordenar y mejorar las imágenes a menudo sin que los usuarios aprecien la intelifente tecnología subyacente.

Más organizaciones que nombran oficiales jefes de datos y, en algunos casos, oficiales jefes de análisis (u oficiales jefes de análisis de datos). Según el especialista en reclutamiento Korn Ferry, hace apenas una década apenas el 10% de las grandes empresas tenían este tipo de papeles; la tasa ahora entre las empresas "intensivas en datos" está más cerca de las tres cuartas partes.

Líderes de IA como Meta disolviendo grupos de IA dedicados en favor de la incorporación de expertos en IA en equipos de productos u otras partes de la empresa. Esto indica que la IA se convierte en una parte integrada de las operaciones comerciales diarias, en lugar de una práctica especializada e independiente.

Los profesionales creativos se toman las herramientas de IA mucho más en serio y las utilizan como ayudantes que ahorran tiempo para crear ilustraciones, arte, artículos, blogs y correos electrónicos, e incluso código de programa.

Las oportunidades

Uso de la IA para generar valor comercial real. Con la IA y la ML ahora en un alcance más fácil para muchas organizaciones, y más empresas capaces de integrar capacidades de IA/ML en operaciones o productos, hay una variedad de rutas para explorar. Hay diferentes maneras de obtener valor de la IA y el LD. Por ejemplo, las empresas están aplicando la IA para mejorar la eficiencia y, en última instancia, reducir los costos. En algunos casos, la IA incluso se está aprovechando para crear productos completamente nuevos y galardonados, al aumentar la creatividad humana y la toma de decisiones. En otros casos, ML se está utilizando de maneras mucho menos dramáticas para eliminar la fricción de las experiencias del usuario.

Desbloquear la capacidad de innovación sin explotar, liberando a las personas para que se centren en el panorama general. Existe una percepción desafortunada pero aún común de que la adopción de IA/ML inevitablemente significa automatizar los trabajos. Pero cuando se aplica de la manera correcta, AI/ML reduce la cantidad de tiempo que las personas necesitan dedicar a tareas mundanas, dándoles espacio para enfocarse en funciones de mayor valor. Al contribuir al conocimiento del negocio y del cliente, la IA puede proporcionar información adicional que allana el camino para decisiones productivas y una mayor satisfacción del cliente. El verdadero objetivo de una implementación de IA/ML debe ser apoyar y aumentar la inteligencia humana, no volverla obsoleta.

Responder a las grandes preguntas en todas partes. El poder computacional y la comprensión algorítmica que se ofrecen a las organizaciones hoy en día significa que pueden resolver problemas que antes eran insuperables. Críticamente, estos algoritmos se pueden ejecutar en más y más lugares. Los teléfonos celulares con hardware de IA integrado pueden ser tan potentes como un computador de escritorio. Los dispositivos Edge con procesadores restringidos pueden usar técnicas TinyML para ejecutar IA en casi cualquier lugar, incluso sin necesidad de conectividad de red. Todo esto crea un potencial sin precedentes para extraer y analizar datos de diferentes fuentes para generar información e informar la toma de decisiones, donde sea necesario.