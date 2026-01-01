Gabriela Alves Employer Brand e Marketing de Recrutamento Center Lead América Latina

Experiência de mais de 6 anos, atuando com Recrutamento e Seleção e Employer Branding em consultorias e startup multinacionais; processos seletivos end-to-end de posições de todos os níveis em áreas corporativas e de tecnologia (triagem de currículos, aplicação de testes, entrevistas e envio de carta oferta); pre-boarding, estruturação e gestão de programas early career; acompanhamento de parcerias com universidades e stakeholders.



Atualmente, faz parte do time da Thoughtworks como Employer Brand e Marketing de Recrutamento Center Lead América Latina, liderando a distribuição do EVP no Brasil através de diferentes iniciativas internas e externas, produzindo conteúdos para as redes sociais e blog institucional, realizando o acompanhamento do controle de indicadores da área, desenvolvimento de ações endomarketing com datas comemorativas e eventos internos, e conduzindo relacionamento com parceiras para eventos e ações estratégicas.