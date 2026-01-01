Was würden Sie tun, wenn Tokens nichts kosten würden?
Die meisten Unternehmen mieten ihre KI-Leistung dauerhaft zu Konditionen, die sie nicht selbst steuern können, und geben damit ihre eigene Wertschöpfung aus der Hand. Wir helfen Ihnen, das zu ändern. Ganz gleich, wo Sie aktuell stehen, von ersten API-Aufrufen führender Frontier-Modelle bis hin zu skalierten On-Premises-Modellen: Thoughtworks liefert die Strategie, die Architektur und die praktische Umsetzung für den Aufbau einer eigenen AI Factory, inklusive eines KI-Betriebsmodells, das vollständig Ihnen gehört.
|37 Mrd. $
|gaben Unternehmen 2025 für GenAI aus, ein 22-faches Wachstum in nur zwei Jahren. Die Rechnung kam vor dem ROI.
|63%
|der Unternehmen setzen bereits auf Open-Source-Modelle.
|80+%
|Kostenersparnis beim Einsatz von Open-Source-Modellen statt Frontier-Modellen für Standardaufgaben.
Jedes Unternehmen steht bereits an einem Punkt dieser Entwicklung
Stufe 0
Frontier-Modelle mieten
Die meisten Unternehmen starten hier und nutzen führende KI-Modelle, um schnell zu experimentieren und erste Erfolge zu zeigen. Bei wachsender Nutzung steigen die Kosten jedoch rasant, weil jede Aufgabe über das teuerste Modell läuft.
Ideal für: Erste KI-Projekte und Experimente
Stufe 1
Alternative Modelle mieten
Führende Unternehmen senken ihre KI-Kosten, indem sie für jede Aufgabe das passende Modell wählen. Bei Routineaufgaben erzielen günstigere Modelle oft dieselben Ergebnisse, ohne Abstriche bei der Qualität.
Ideal für: KI-Skalierung bei voller Kostenkontrolle
Stufe 2
Hardware mieten
Mit steigender KI-Nutzung wird die Infrastruktur zum nächsten großen Sparhebel. Der Betrieb von Modellen auf dedizierter GPU-Infrastruktur senkt die Kosten weiter und erhöht zugleich Flexibilität und Performance.
Ideal für: Enterprise-KI mit hohem Volumen
Stufe 3
Eigene Hardware betreiben
Unternehmen, bei denen KI zum Kerngeschäft gehört, gewinnen durch eigene Infrastruktur maximale Kontrolle, planbare Kosten und volle Datensouveränität. Im Gegenzug steigt die Verantwortung für den laufenden Betrieb.
Ideal für: Geschäftskritische KI-Plattformen
Rund 80 % der Unternehmen befinden sich in Stufe 0, während der höchste ROI in Stufe 1 und Stufe 2 wartet.
Wie können wir Sie unterstützen?
Die Thoughtworks AI Factory im eigenen EinsatzUnsere KI-Kosten wuchsen um 27% im Monat. Mit einer neuen Strategie senken wir die Prognose für 2028 um 72%
Die Grundlage dafür bildeten unsere eigenen KI-Nutzungsdaten. Wir haben unseren realen Datenverkehr gegen Frontier- und Open-Weight-Modelle über Serverless-, Managed-Inference- und dedizierte Kapazitäten getestet und für jede Aufgabe die passende Quelle gewählt. Das Ergebnis reduziert unsere Worst-Case-Kosten für 2028 um 72%. Für stark skalierende Workloads arbeiten wir bei dedizierten Kapazitäten mit Partnern wie Crusoe zusammen
Genau diese Methode setzt unser AI-Factory-Team auch bei unseren Kunden ein.
Aktuelle ForschungsergebnisseVon Thoughtworks AI Labs
Wer Modelle auswählt oder wechselt, braucht belastbare Erkenntnisse darüber, wie sie sich unter realen Bedingungen verhalten. Thoughtworks AI Labs untersuchen Modellevaluierung, Interpretierbarkeit, Robustheit und Steuerbarkeit. Unsere Forschenden veröffentlichen ihre Ergebnisse sowie, sofern verfügbar, Code und Datensätze, damit andere die Methoden prüfen und darauf aufbauen können.
Unsere Arbeit umfasst über 1.000 Experimente dazu, wie sich Änderungen an einer Anfrage auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) auswirken, einschließlich Publikationen auf Konferenzen wie NeurIPS, ICLR, AAAI, ACL, EMNLP und IEEE.