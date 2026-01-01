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Frontier-Modelle mieten

Die meisten Unternehmen starten hier und nutzen führende KI-Modelle, um schnell zu experimentieren und erste Erfolge zu zeigen. Bei wachsender Nutzung steigen die Kosten jedoch rasant, weil jede Aufgabe über das teuerste Modell läuft.

Ideal für: Erste KI-Projekte und Experimente