Sie geben Ihr Unternehmenswissen aus der Hand

Jede Aufgabe, die Sie an ein Frontier Model senden, überträgt Ihre Prompts, Ihren Kontext und Ihr Domänenwissen an einen externen Anbieter. Ihr Vertrag mag Ihnen zwar die Rechte an den Ein- und Ausgaben zusichern, gibt Ihnen aber keinerlei Mitspracherecht darüber, was der Modellanbieter als Nächstes tut: wie er seine Modelle bepreist, wann er sie abschaltet oder in welche Märkte er eintritt. Wenn Sie ein geschlossenes Modell mit Ihren Daten feintunen, gehören die Gewichtungen dem Anbieter. Genau das Know-how, das Ihr Unternehmen auszeichnet, landet in einem System, das Sie weder verschieben noch einsehen oder mitnehmen können.

Die Thoughtworks AI Factory unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI-Kompetenz im eigenen Haus zu behalten.