Die meisten Berichte über Souveränität konzentrieren sich darauf, wie Staaten eigene KI-Kapazitäten aufbauen. In Unternehmen geht es bei KI-Souveränität jedoch nicht nur darum, wo Ihre Daten liegen, sondern ob Sie die Modelle kontrollieren, die in Ihrem Namen Entscheidungen treffen, sowie die Ergebnisse, die sie erzeugen, und wohin diese anschließend fließen. Das ist eine Frage der Geschäftskontinuität und der Verhandlungsposition, nicht bloß eine Richtlinienfrage.
Sie geben Ihr Unternehmenswissen aus der Hand
Jede Aufgabe, die Sie an ein Frontier Model senden, überträgt Ihre Prompts, Ihren Kontext und Ihr Domänenwissen an einen externen Anbieter. Ihr Vertrag mag Ihnen zwar die Rechte an den Ein- und Ausgaben zusichern, gibt Ihnen aber keinerlei Mitspracherecht darüber, was der Modellanbieter als Nächstes tut: wie er seine Modelle bepreist, wann er sie abschaltet oder in welche Märkte er eintritt. Wenn Sie ein geschlossenes Modell mit Ihren Daten feintunen, gehören die Gewichtungen dem Anbieter. Genau das Know-how, das Ihr Unternehmen auszeichnet, landet in einem System, das Sie weder verschieben noch einsehen oder mitnehmen können.
Die Thoughtworks AI Factory unterstützt Unternehmen dabei, ihre KI-Kompetenz im eigenen Haus zu behalten.
Worüber Sie die Kontrolle verlieren
Nichts davon taucht auf einer einzelnen Rechnung auf. Es zeigt sich über Jahre hinweg in Entscheidungen, von denen Ihnen gar nicht bewusst war, dass Sie sie getroffen haben.
Was der Anbieter sieht
Prompts, abgerufene Dokumente und Ausgaben laufen über die Infrastruktur des Modellanbieters. Wie lange diese Daten gespeichert und wie sie genutzt werden, bestimmen Geschäftsbedingungen, die der Anbieter jederzeit ändern kann. Damit verlassen Sie sich auf einen Vertrag statt auf eine technische Grenze, die Sie selbst kontrollieren.
Welchen Wert Ihre Workloads schaffen
Wenn Sie Modelle von Drittanbietern in sensible Workloads einbinden, geben Sie Ihr wertvollstes Gut preis: Ihr Unternehmenswissen. Die Verbesserungen am Modell, die durch Ihre Daten entstehen, können Sie bei einem Anbieterwechsel nicht mitnehmen.
Was der Anbieter als Nächstes tut
Preise, Modellabschaltungen und Geschäftsbedingungen ändern sich nach dem Zeitplan des Anbieters. Zudem bringen Modellanbieter eigene Produkte auf den Markt, auch in genau den Bereichen, in denen ihre Kunden im Wettbewerb stehen.
Ihr Wettbewerbsvorteil
Ihr wertvollstes Gut sind meist Ihre sensibelsten Daten. KI könnte hier eine enorme Wirkung entfalten, doch gesetzliche Vorgaben, Risiken und interne Richtlinien hindern Sie daran, dieses Potenzial über gehostete Lösungen auszuschöpfen.
Die Lücke
Unternehmen sind von externen KI-Anbietern abhängig geworden, noch bevor die wirtschaftlichen Folgen und Risiken absehbar waren. Den meisten fehlt nicht der Wille, die Kontrolle über ihre KI zu übernehmen, sondern ein klares Bild davon, wo sie heute tatsächlich stehen und was als Nächstes zu tun ist.
Die Thoughtworks AI Factory schließt diese Lücke. Sie liefert Unternehmen eine klare Definition dessen, was Souveränität in der Praxis erfordert, eine fundierte Bestandsaufnahme ihrer aktuellen Ausgangslage sowie die nötige Expertise und die Services, um echte KI-Souveränität zu erreichen.
Quelle: The state of sovereign AI adoption in 2026, IDC InfoBrief
|50%+
|der Führungskräfte bezeichnen souveräne KI als strategische Priorität, doch nur wenige sind sich einig, was der Begriff konkret bedeutet.
|13%
|geben an, dass in ihrem Unternehmen ein umfassendes Verständnis dafür herrscht, was KI-Souveränität tatsächlich erfordert.
Wie wir Kunden unterstützen
Analyse
Wir überprüfen Ihre aktuelle Ausgangslage in Bezug auf KI-Souveränität: von welchen Modellen, Daten und Anbietern Ihre KI abhängt und wo Sie heute tatsächlich die Kontrolle behalten. Sie gewinnen ein klares Bild davon, wo Sie aktuell stehen.
Strategie und Roadmap
Gemeinsam mit Ihrem Führungsteam entscheiden wir, welche Kontrollmechanismen für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, und definieren den Zielzustand. Die Roadmap legt die Schritte dorthin fest, inklusive Verantwortlichkeiten, Kosten und Zeitplan.
Thin-Slice Proof of Concept
Wir erproben den Ansatz an einem realen Workload und messen das Ergebnis gegen Ihre eigene Ausgangsbasis. So sehen Sie, was sich bei Kosten, Qualität und Kontrolle verändert, bevor Sie umfassender investieren.
Laufender Betrieb
Modelle, Anbieter und gesetzliche Vorgaben verändern sich ständig, deshalb muss Souveränität kontinuierlich gepflegt werden. Wir übergeben Ihnen einen Managed Service, mit dem Sie dauerhaft die Kontrolle behalten. Dieser lässt sich als Abonnement, über eine Plattform samt Tooling, durch dedizierte Teams oder als Kombination daraus umsetzen.
Aktuelle ForschungsergebnisseVon Thoughtworks AI Labs
Wer Modelle auswählt oder wechselt, braucht belastbare Erkenntnisse darüber, wie sie sich unter realen Bedingungen verhalten. Thoughtworks AI Labs untersuchen Modellevaluierung, Interpretierbarkeit, Robustheit und Steuerbarkeit. Unsere Forschenden veröffentlichen ihre Ergebnisse sowie, sofern verfügbar, Code und Datensätze, damit andere die Methoden prüfen und darauf aufbauen können.
Unsere Arbeit umfasst über 1.000 Experimente dazu, wie sich Änderungen an einer Anfrage auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) auswirken, einschließlich Publikationen auf Konferenzen wie NeurIPS, ICLR, AAAI, ACL, EMNLP und IEEE.
FAQ
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Bei Datensouveränität geht es darum, wo Ihre Daten physisch gespeichert sind und welcher Rechtsprechung sie unterliegen. KI-Souveränität greift weiter: Sie umfasst, wer Ihre Modelle, Ihre Infrastruktur, Ihren Betrieb und die Entscheidungen steuert, die alle drei Bereiche prägen. Data Residency ist dabei nur ein Teilaspekt des Gesamtbildes.
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Nicht für jeden Workload. Sie können die Kontrolle über Ihre Daten, Ihre Anwendungslogik und die Modellauswahl behalten und dennoch ein externes Modell nutzen. Eine stärker kontrollierte Infrastruktur ist vor allem bei besonders sensiblen oder geschäftskritischen Workloads sinnvoll, vorausgesetzt, die nötigen Fachkräfte, Kapazitäten und Prozesse für den Betrieb sind vorhanden.
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Der richtige Weg führt über eine Prüfung Workload für Workload anhand Ihrer eigenen Qualitätsmaßstäbe, nicht über eine pauschale Umstellung. Open-Weight-Modelle erfüllen die Qualitätsanforderungen für wiederkehrende Aufgaben mit hohem Volumen immer häufiger. Sie sind jedoch nicht in jedem Fall ein direkter Ersatz für Aufgaben, die tatsächlich komplexes Frontier Reasoning erfordern.
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Damit sind reale Aufwände verbunden: Engineering-Zeit, Infrastruktur und in manchen Fällen kurzfristig weniger Tempo. Das sollte man offen benennen, statt Souveränität zum Nulltarif zu versprechen. Dieser Kompromiss lohnt sich überall dort, wo ein Workload sensibles geistiges Eigentum berührt, regulatorischen Anforderungen unterliegt oder langfristig angelegt ist. Für jeden einzelnen Workload rechnet er sich jedoch nicht.
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Das hängt vom jeweiligen Workload ab und lässt sich nicht pauschal für das gesamte Unternehmen beantworten. Unser AI-Factory-Modell betrachtet dies als Spektrum: vom Mieten von Frontier Models über alternative KI-Dienste und gemietete Hardware bis hin zum vollständigen Eigentum an eigener Hardware. Die meisten Unternehmen bewegen sich ganz bewusst auf mehreren Stufen gleichzeitig.
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Die Thoughtworks AI Factory vereint Strategie, Architektur und Engineering rund um die Wahl geeigneter Modelle und Infrastrukturen. Thoughtworks unterstützt Unternehmen dabei, ihre aktuelle Ausgangslage zu bewerten, Modelle gezielt auf Workloads abzustimmen und genau das Maß an Kontrolle aufzubauen, das ihre KI-Systeme erfordern.