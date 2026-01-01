Sie haben KI wie klassische Software budgetiert. Doch sie verhält sich wie ein Stromversorger, dessen Preise ohne Vorwarnung explodieren.

Budget-Schock: Ein Unternehmen hatte sein gesamtes Jahresbudget für KI-gestützte Programmierung bereits im April aufgebraucht, ohne dass ein klarer Zusammenhang zwischen den Ausgaben und dem geschaffenen Mehrwert erkennbar war.





Unbegrenzte Nutzung: Ein anderes Unternehmen häufte innerhalb eines einzigen Monats KI-Kosten von 500 Mio. $ an, weil niemand Nutzungsobergrenzen festgelegt hatte.





Verlängerungs-Schock: Die routinemäßige Vertragsverlängerung für einen Coding-Assistenten fiel vier- bis fünfmal teurer aus als im Vorjahr.

Niemand stellt die Entscheidung noch einmal infrage. Das Modell wurde einmalig bei der Entwicklung ausgewählt, und kein Prozess prüft jemals, ob es noch das richtige ist.