Diese drei Faktoren verändern sich schneller, als eine einzelne Beschaffungsentscheidung jemals mithalten kann:



Modelle: Neue Frontier Models erscheinen im Monatstakt, und Open-Weight-Modelle liegen heute nur noch Monate statt Jahre dahinter. Das Modell, das zum Zeitpunkt der Entwicklung die richtige Wahl war, ist ein Jahr später nur noch selten die beste Lösung.



Hardware: Preise und Verfügbarkeit von GPUs schwanken mit der Nachfrage, doch die eigentliche Kapazitätsgrenze ist die Stromversorgung, nicht die Zahl der Chips. Die Kosten für den Eigenbetrieb eines Modells können sich innerhalb eines einzigen Planungszyklus vervielfachen.



Kompetenzen: Modelle nach Unternehmensstandards bereitzustellen, anzupassen und zu steuern erfordert Fachkräfte, die rar sind und deren Know-how sich mit jeder neuen Tooling-Generation weiterentwickelt. Wer diese Fähigkeit im eigenen Haus halten möchte, muss sie kontinuierlich pflegen..







Wer sich bei einem dieser drei Faktoren heute starr festlegt, arbeitet schon nach zwei Quartalen mit einer veralteten Strategie.