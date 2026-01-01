Eine hybride KI-Strategie ist ein Plan für den Betrieb von KI über verschiedene Modelltypen und Cloud-Umgebungen hinweg. Frontier Models werden die Grenzen des Machbaren weiter verschieben. Open-Weight-Modelle, selbst gehostet oder über einen Anbieter bereitgestellt, übernehmen Aufgaben mit hohem Volumen. Feinabgestimmte Modelle erledigen Aufgaben, bei denen Ihre eigenen Daten den entscheidenden Vorteil bringen. Sie entscheiden anhand von Kosten, Qualität, Risiko und strategischem Wert, welcher Workload wohin gehört, und überprüfen diese Wahl, sobald sich der Markt bewegt.
Viele Unternehmen verfolgen bereits eine hybride KI-Strategie, nur eben nicht bewusst
Eine gute KI-Strategie setzt beim Workload-Portfolio an, nicht beim einzelnen Model. Die meisten Portfolios sind eher zufällig entstanden: ein einziger Frontier-Anbieter für jede Aufgabe, weil genau das den ersten Piloten live gebracht hat. Seitdem hat niemand diese Entscheidung hinterfragt. Eine hybride KI-Strategie ist die bewusste Alternative dazu. Sie ordnet jeden Workload genau dem Bereitstellungsmodell zu, das er tatsächlich benötigt, und etabliert die nötige Betriebsdisziplin, um diese Entscheidung bei veränderten Rahmenbedingungen immer wieder richtig zu treffen.
Die Thoughtworks AI Factory liefert Ihnen den Entscheidungsrahmen, die Architektur für kostengünstige Modellwechsel sowie die nötigen Proof Points, um den nächsten Schritt verlässlich zu gehen.
Die Herausforderung
Das Zeitfenster für eine bewusste Strategie schließt sich schneller, als klassische Planungszyklen greifen.
Wie wir Kunden unterstützen
Analyse
Wir erfassen, was bei Ihnen bereits im Einsatz ist: die Modelle, Anbieter und Infrastruktur hinter Ihrer KI sowie die Frage, wo Entscheidungen bewusst getroffen wurden und wo sie eher zufällig entstanden sind. Sie erhalten ein klares Bild Ihrer heutigen hybriden Ausgangslage.
Strategie und Roadmap
Gemeinsam mit Ihrem Führungsteam entscheiden wir Workload für Workload, welche Dienste Sie extern beziehen, was auf Modellen unter Ihrer eigenen Kontrolle laufen sollte und wo sich eine dedizierte Infrastruktur rechnet. Die Roadmap legt die konkreten Schritte dorthin fest, inklusive Verantwortlichkeiten, Kosten und Zeitplan.
Thin-Slice Proof of Concept
Wir erproben den Ansatz an einem realen Workload und messen das Ergebnis gegen Ihre Ausgangsbasis. So sehen Sie, was sich bei Kosten, Qualität und Kontrolle verändert, bevor Sie umfassender investieren.
Laufender Betrieb
Beschaffungsentscheidungen müssen regelmäßig überprüft werden, wenn sich Modelle, Preise und gesetzliche Vorgaben verändern. Wir übergeben Ihnen einen Managed Service, der Ihre Strategie dauerhaft aktuell hält. Dieser lässt sich als Abonnement, über eine Plattform samt Tooling, durch dedizierte Teams oder als Kombination daraus umsetzen.
Aktuelle ForschungsergebnisseVon Thoughtworks AI Labs
Wer Modelle auswählt oder wechselt, braucht belastbare Erkenntnisse darüber, wie sie sich unter realen Bedingungen verhalten. Thoughtworks AI Labs untersuchen Modellevaluierung, Interpretierbarkeit, Robustheit und Steuerbarkeit. Unsere Forschenden veröffentlichen ihre Ergebnisse sowie, sofern verfügbar, Code und Datensätze, damit andere die Methoden prüfen und darauf aufbauen können.
Unsere Arbeit umfasst über 1.000 Experimente dazu, wie sich Änderungen an einer Anfrage auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) auswirken, einschließlich Publikationen auf Konferenzen wie NeurIPS, ICLR, AAAI, ACL, EMNLP und IEEE.
FAQ
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Das beste Modell für einen Workload ändert sich heute immer schneller. Neue Modelle erscheinen, Preise sinken und Open-Weight-Modelle schließen die Lücke bei Aufgaben, für die früher ein Frontier Model nötig war. Ein Setup mit nur einem Anbieter zementiert die heutige Wahl, sodass Sie weiterhin Premiumpreise für Aufgaben zahlen, die das gar nicht mehr erfordern. Zudem bündelt es Risiken: Jede Preisänderung, Störung, Richtlinienanpassung oder Produktentscheidung dieses einen Anbieters betrifft sämtliche Workloads.
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Das hängt davon ab, welche konkreten KI-Funktionen Sie benötigen. Beziehen Sie Dienste extern, wo der Markt bereits standardisiert ist und Ihnen keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. Setzen Sie auf eigene Kontrolle, wo Aufgaben auf Ihren unternehmenseigenen Daten beruhen, regulatorische oder Markenrisiken bergen, Ihren Markenkern prägen oder schlicht wirtschaftlicher sind. Die meisten Unternehmen landen bei einer Mischung, die Funktion für Funktion festgelegt wird. Ziel ist es, die Hoheit über Ihre KI-Lösungen und Erkenntnisse dort zu behalten, wo es am wichtigsten ist, und diese Wahl bewusst statt zufällig zu treffen.
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Bewerten Sie jeden Workload anhand realer Daten und einiger Kernfragen: Dürfen die Daten Ihre Systemgrenzen verlassen? Verbessert Frontier Reasoning das Ergebnis messbar? Ist das Volumen so hoch, dass die Stückkosten entscheidend sind? Erfordert die Aufgabe eine tiefe Anpassung an Ihre Daten? Workloads mit höchstem Anspruch an komplexes Schlussfolgern bleiben auf Frontier Models. Stabile Aufgaben mit hohem Volumen sind meist Kandidaten für Open-Weight-Modelle. Viele Unternehmen kombinieren beides im selben Workflow.
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Legen Sie vor dem Testen durch kontinuierliche Evaluierung klare Maßstäbe fest. Erstellen Sie für jeden Workload ein kleines Testset aus realem Produktivbetrieb und definieren Sie akzeptable Werte für Qualität, Kosten und Latenz. Lassen Sie ein Kandidatenmodell parallel zum aktuellen Modell im Live-Betrieb laufen, bewerten Sie die Ergebnisse gegen diesen Maßstab und verlagern Sie den Traffic schrittweise mit jederzeitiger Rückfalloption. Erfüllt der Kandidat den Standard, wechseln Sie; falls nicht, bleiben Sie. Testen Sie erneut bei neuen Modellen, Preisänderungen oder Qualitätsabweichungen.
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Sie zahlen keine Frontier-Preise mehr für Aufgaben, die keine Frontier-Fähigkeiten erfordern. Eine hybride Strategie verlagert geeignete Workloads auf kostengünstigere Modelle, reserviert Premium-Modelle für komplexe und compliance-relevante Aufgaben und misst Kosten pro abgeschlossenem Ergebnis statt pro Token. Da Sie Workloads bei sinkenden Preisen flexibel verschieben können, profitieren Sie direkt vom Abwärtstrend am Markt, statt auf den Tarifen von gestern festzusitzen. Unsere Seite zum Thema Token Economics beleuchtet dies im Detail.
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Nein. Der Kauf eigener Hardware ist nur eine von mehreren Optionen. Sie können Frontier Models auf Token-Basis nutzen, Open-Weight-Modelle über einen Hosting-Anbieter beziehen, dedizierte GPU-Kapazitäten mieten oder eigene Hardware betreiben. Die meisten Unternehmen nutzen mehrere Optionen parallel, passend zum jeweiligen Workload. Eigene Hardware lohnt sich bei konstant hohem Volumen zur Auslastung oder wenn Daten Ihre Systemgrenzen nicht verlassen dürfen. Der zuverlässige Betrieb erfordert spezialisierte Fachkräfte, weshalb diese Entscheidung sorgfältig dimensioniert sein will.
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Erproben Sie die Strategie an einem einzelnen Workload mit spürbar wachsenden Ausgaben oder hohen Anforderungen an die Datenkontrolle. Ermitteln Sie eine Ausgangsbasis für heutige Kosten und Leistung. Führen Sie dann einen zeitlich begrenzten Proof of Value durch, der günstigere oder passendere Alternativen mit klaren Qualitätssicherungen gegen diese Basis testet. Erste Ergebnisse für einen Workload liegen in Wochen vor, nicht in Quartalen. Sobald die Zahlen überzeugen, übertragen Sie das Vorgehen auf den nächsten Workload. Kontaktieren Sie uns, um gemeinsam den passenden Einstiegs-Workload auszuwählen.