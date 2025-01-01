Article
Wie eine Single Customer Identity eine nahtlose Mobilität ermöglicht
Eine der wichtigsten Auswirkungen des technologiegetriebenen Wandels sind die gestiegenen Kundenerwartungen. Kund:innen wollen Echtzeit-Zugriff, Einfachheit, Konsistenz und Kontrolle. In einer Welt wachsender Produktoptionen ist die Kundenerfahrung der entscheidende Differenzierungsfaktor. Finden Sie Wege zur Einführung einer Digital-First-Arbeitsweise und bieten Sie Ihren Kund:innen nahtlose und intuitive Erfahrungen.
In dem Report des Harvard Business Review Analytic Services in Zusammenarbeit mit Thoughtworks untersuchen wir die Kluft zwischen der strategischen Bedeutung von CX und ihrer tatsächlichen Umsetzung ebenso wie die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer nahtlosen Customer Experience.