Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
schließen
Ask Tai
Ask Tai
Customer Experience

Customer Experience

topics Back

Eine der wichtigsten Auswirkungen des technologiegetriebenen Wandels sind die gestiegenen Kundenerwartungen. Kund:innen wollen Echtzeit-Zugriff, Einfachheit, Konsistenz und Kontrolle. In einer Welt wachsender Produktoptionen ist die Kundenerfahrung der entscheidende Differenzierungsfaktor. Finden Sie Wege zur Einführung einer Digital-First-Arbeitsweise und bieten Sie Ihren Kund:innen nahtlose und intuitive Erfahrungen.

Empfohlene Insights

Hinweis: Dieser Inhalt ist möglicherweise nicht in Ihrer gewünschten Sprache verfügbar.
Report
Die Customer Experience durch interne und externe Maßnahmen transformieren

In dem Report des Harvard Business Review Analytic Services in Zusammenarbeit mit Thoughtworks untersuchen wir die Kluft zwischen der strategischen Bedeutung von CX und ihrer tatsächlichen Umsetzung ebenso wie die größten Hindernisse auf dem Weg zu einer nahtlosen Customer Experience.

Mehr erfahren
Hinweis: Dieser Inhalt ist möglicherweise nicht in Ihrer gewünschten Sprache verfügbar.
Weniger Artikel anzeigen

Mit unserer Hilfe schneller wachsen?

Kontaktieren Sie uns