Geheimnisse einer erfolgreichen digitalen Transformation
Eine Studie im Auftrag von Thoughtworks, durchgeführt von Forrester Consulting.
74 Prozent der Unternehmen durchlaufen eine digitale Transformation – oder planen eine solche. Aber nur 34 Prozent der CEOs sagen, sie ist erfolgreich. Thoughtworks hat Forrester Consulting beauftragt, zu untersuchen, wie Unternehmen ihre Initiativen für Modernisierung und/oder digitale Transformation erfolgreich umsetzen. Für die Studie wurden über 400 Technologie-Entscheider:innen befragt. Sie zeigt:
Die richtigen Talente zu finden ist schwer, selbst für Unternehmen mit einer erfolgreichen Modernisierungsstrategie. Diese Unternehmen rekrutieren, investieren und halten sachkundige Mitarbeiter:innen (71%) und arbeiten mit verlässlichen Partnern (76%) zusammen, um dies zu kompensieren.
Für 81 Prozent der Entscheider:innen sind die Fähigkeiten und Kompetenzen verlässlicher Partner genauso wichtig oder sogar wichtiger für den Erfolg als die bereitgestellten Technologielösungen.
Die Modernisierung ist kein Prozess, der einmal implementiert wird und dann fertig ist. Die Entscheider:innen werten die kontinuierliche Verbesserung (81%) und ein zugeordnetes Budget (71%) als wesentliche Faktoren für den Erfolg.
Webinaraufzeichnung
Marion Bruns (Tech Lead, Thoughtworks) und Dan Bieler (Principal Analyst, Forrester) sprechen über die wichtigsten Ergebnisse und Highlights der Studie.
Von Harvard Business Review Analytic Services in Zusammenarbeit mit Thoughtworks. Unser Whitepaper sponsored by Harvard Business Review Analytic Services gibt Anregungen, wie Technologie-Verantwortliche den Mehrwert von Enterprise Modernization aufzeigen können. Mit dem Ziel: Die Zustimmung für größere Investitionen sichern.
Wir setzen weniger auf die Praktiken der traditionellen Beratungen, mit denen Modernisierungsprojekte ins Stocken geraten oder scheitern. Wir setzen mehr auf unsere einzigartigen Lösungen, die unseren Kunden Orientierung geben und Widerstandsfähigkeit, Agilität und Skalierbarkeit bieten.
