它是什么？





5G 是第五代蜂窝网络技术，传输速度最高可达 10 Gb/s，从而能够实现多种数据密集型移动服务，包括无缝在线视频直播、物联网设备数据连续采集和实时分析等等。





借助如此快速、低时延的网络技术，企业还可以连接更多的远程设备，并以全新、刺激的方式收集利用数据。例如，将传感器部署在卡车和包装中，并接入 5G 网络后，可以实时展示整个供应链的情况。





正是这种实时能力使 5G 成为远距离通信行业的重大突破。 5G 支持数据快速收集和共享，因此可用于自动驾驶车辆等时效性要求高、需在几秒钟内做出复杂决策的自动技术用例。