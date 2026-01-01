5G 是新一代蜂窝网络技术，具有超快速、低延迟、高带宽的特点。利用 5G，组织可以构建强大的互联服务，还可以更充分地利用物联网 (IoT)。
5G 是提高世界连接性的关键，使企业能够连接传感器和设备组成的巨大网络，通过网络跟踪传感器和设备的运行，收集有价值的数据，为客户打造新一代的便捷、直观和互联的服务。
它是什么？
5G 是第五代蜂窝网络技术，传输速度最高可达 10 Gb/s，从而能够实现多种数据密集型移动服务，包括无缝在线视频直播、物联网设备数据连续采集和实时分析等等。
借助如此快速、低时延的网络技术，企业还可以连接更多的远程设备，并以全新、刺激的方式收集利用数据。例如，将传感器部署在卡车和包装中，并接入 5G 网络后，可以实时展示整个供应链的情况。
正是这种实时能力使 5G 成为远距离通信行业的重大突破。 5G 支持数据快速收集和共享，因此可用于自动驾驶车辆等时效性要求高、需在几秒钟内做出复杂决策的自动技术用例。
有何益处？
利用 5G，您能将数百万台物联网设备连接起来，让设备近乎实时地进行远距离沟通和数据共享。这样一来，就可以实现更多自主化的交互和操作，也能快速采集和处理设备数据和环境数据。
另一方面，互联设备能加速组织的内外流程，是流程更高效，且控制得更好。例如，在工业制造领域，制造商将 5G 传感器嵌入产品后，就能够跟踪产品性能，执行预防性维护，甚至能够以服务的形式提供物理产品，从而产生巨大的新收益来源和商业价值。
需考量的因素？
目前，5G 才刚推出不久。急于创建 5G 远程服务的企业很可能面临网络覆盖问题（特别是在农村地区），由此可能减少 5G 可实现的不间断实时数据流。
5G 的概念可以用来描述使用各种无线电频率的信号。一般来说，所用频率的数据吞吐量越高，信号穿透固体物体的能力就越低。由于各种限制，尽管 5G 的理论数据吞吐量高达 10 Gb/s，但大部分消费者应用目前使用的频率吞吐量在 100–400 Mb/s 范围内。
为解决网络覆盖问题，部分企业可能考虑建设自有 5G 基础设施，以此保障设备和服务的高速运行。但这不仅会造成高昂成本，还需要遵循复杂的地方法规。
要发挥 5G 的优势，就可能需要重构现有应用，也就意味着要采用更多边缘计算和其他分布式数据和计算模型。
较早采用 5G 的企业还对 5G 对设备续航时间的影响表示担忧。对智能手机用户来说，续航问题是个大麻烦。而如果企业将传感器和设备分散部署，并希望设备几个月甚至几年内能持续运行而无需维护，续航时间短的问题就可能会严重影响大型物联网项目的可行性。
如何应用？
目前，5G 主要应用于以下三个方面：
- 支持要求高可靠性的高速、低时延自动化用例，如自动驾驶车辆或自动化设备
- 建立和管理大规模物联网项目，如智慧城市或供应链跟踪。这两个用例都要求数千甚至数百万台分散部署互联设备能够成功运转
- 通过移动网络为遍布各地的人们实现宽带级互联，进而让企业通过交付富数据服务增收
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