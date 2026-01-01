有何益处？





环境计算有望给用户带来更便捷的互联体验。通过整合多台环境设备和长期学习用户习惯，环境计算能为企业及其客户带来更个性化、定制化的体验。





例如，环境智能家居系统可从话筒以及电灯开关、恒温器这类自动开关灯设备上收集数据，并自动根据用户行程调节加热效果。 企业和政府可以在建筑或运输路线上部署类似技术，以优化人流、车流并降低运营成本。





通过向客户提供类似体验，您可以在市场上推出新奇的产品，或改进现有的解决方案，从而创造新的收入来源和提高客户忠诚度。您的企业引入环境计算后，可以降低成本，同时为员工带来新颖的体验。