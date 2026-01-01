环境计算是一项让人们无需坐在计算机面前就可以利用计算机特性和功能的技术。它是一台计算机，您可以在不知情的情况下就使用这台计算机。
环境计算利用运动跟踪、语音识别、手势识别、可穿戴技术等手段，将数字交互变为我们日常生活中常见的一部分。数字交互如此常见，以至于我们甚至不会意识到自己已经参与其中。
它是什么？
现今，用户想要使用应用、搜索查询或完成其他数字任务时，都必须直接与设备交互。而环境计算的目的就是摆脱设备，保留这些功能。
在这方面，Amazon Echo 等智能音箱已经展现出了发展潜力。用户无需在平板电脑或手机上搜索网页，只需对着空气说出问题，虚拟助理就会回答问题。
环境计算的目标是将更多设备连接到一起，提供完全无缝互联的体验。有些客户群体可能会对这种体验尤其感兴趣，但有能力成功组合和交付环境计算体验的企业可以先取悦首先尝试的客户，从而在未来十年极具发展前景的市场确立市场地位。
有何益处？
环境计算有望给用户带来更便捷的互联体验。通过整合多台环境设备和长期学习用户习惯，环境计算能为企业及其客户带来更个性化、定制化的体验。
例如，环境智能家居系统可从话筒以及电灯开关、恒温器这类自动开关灯设备上收集数据，并自动根据用户行程调节加热效果。 企业和政府可以在建筑或运输路线上部署类似技术，以优化人流、车流并降低运营成本。
通过向客户提供类似体验，您可以在市场上推出新奇的产品，或改进现有的解决方案，从而创造新的收入来源和提高客户忠诚度。您的企业引入环境计算后，可以降低成本，同时为员工带来新颖的体验。
需考量的因素？
环境计算是一个相对较新的概念，涉及广泛的领域。因此，这方面没有可供阅读的规则手册，也没有可以依循的发展路线。但是，消费者会期望企业遵守隐私法律。这类系统通常并不起眼，因此，您需要彻底了解如何就数据和隐私问题取得用户同意。
尽管这说明技术创新已经发展成熟，但也意味企业要想取得成功并非易事，唯一的方法就是大力进行研发投资。
环境计算依赖于部署在环境中的环境设备，因此会面临不可预测性的挑战。如何避免道路噪音触发家庭智能音箱？如何避免智能相机误判环境导致系统故障？有许多未知问题尚待考虑。
如何应用？
诸如 Amazon Echo、Google Home、三星 Smart Home 系列产品等设备已为消费者实现了环境计算的部分功能。此外，物联网传感器就是环境计算功能应用于几乎所有行业的生动例子。
环境计算技术颇有前景的应用之一是，可能可以帮助因残疾或缺少技术经验和知识而无法使用传统设备界面的人。
环境计算能够带来无障碍的创新体验和迎合毫无经验的受众，因此能帮助您通过开发全新的受众群体进行创收。
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