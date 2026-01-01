自动驾驶车辆通过感知周围环境和处理数据瞬间做出决策，并在不与人类交互的情况下安全运行。

虽然消费型自动驾驶车辆目前还只是半成品，但工业自动驾驶车辆（如自主采矿车）已经能够帮助企业降低编队运营成本和提高员工安全性。然而，责任问题和公共安全问题仍然限制着自动驾驶车辆的大规模使用。