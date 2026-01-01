自动驾驶车辆通过感知周围环境和处理数据瞬间做出决策，并在不与人类交互的情况下安全运行。
虽然消费型自动驾驶车辆目前还只是半成品，但工业自动驾驶车辆（如自主采矿车）已经能够帮助企业降低编队运营成本和提高员工安全性。然而，责任问题和公共安全问题仍然限制着自动驾驶车辆的大规模使用。
它是什么？
自动驾驶车辆可以是汽车、卡车、公共汽车或任何其他类型的车辆——使得企业能够为包括员工运输、货物运输和物流在内的所有事情建立完全自主的车队。
自动驾驶车辆基于高速、低时延网络感知周围环境，在瞬间做出智能决策，从而保障出行的安全高效。
自动驾驶车辆依靠数十个互联的传感器创建准确的周围环境地图，然后通过人工智能算法、机器学习系统和软件处理数据，供车载致动器执行正确的动作。
激光雷达（光探测和测距）传感器用于测量距离和分析道路，车轮上的超声波传感器用于在停车时检测路缘和其他车辆。
有何益处？
自动驾驶车辆几乎可以改变企业中所有目前使用载人车辆的流程，使其更安全，更高效。在供应链领域，自动驾驶车辆有助于保证快速一致的原材料和产品配送，无需停下来休息或管理复杂的交接班流程。
自动驾驶车辆可以在矿井等高风险场所的复杂地形上移动，也可以进入可能有危险的区域，从而避免造成人身危险。运输行业的自动驾驶车队可以轻松运行一整天，为公众提供一致可靠的服务。
需考量的因素？
各国的自动驾驶车辆目前都还未充分证明能够上路。为保障乘客和其他道路使用者的安全，自动驾驶车辆需要瞬间做出决策，因此，在这项新兴技术上大量投资是有极高风险性的。
尽管企业可能会从自动驾驶车辆应用中获益颇丰，但这些公共安全和员工安全问题才是最终决定企业能在多大程度上采用这项技术的关键因素。如果无法保障完全在各地安全运营，自动驾驶车辆就会对企业构成巨大的潜在法律风险——在充分证明这项技术的安全性之前，多数企业都不会冒这个险。
此外，反对者提出了道德困境问题，例如，自动驾驶车辆可能造成公共交通行业从业者失业，以及人工智能是否有责任做出可能的救生决策。
如何应用？
许多备受瞩目的真实环境测试正在世界各地进行中。福特、丰田汽车欧洲公司等领先的汽车制造商已经参与其中。单在美国就有 80 多家公司 1,400 多台自动驾驶车辆正在进行测试。
全球采矿业已经应用了大约 500 辆自动驾驶拖运卡车，这些卡车穿梭于危险的环境和场所，使人类避免面临危险。 由于矿井是非道路私人场所，无需担心自动驾驶卡车如何与其他车辆交互，因此成为这一尚在发展中的技术的完美早期用例。
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