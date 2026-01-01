银行业
个人与企业与银行的互动方式正在发生日新月异的变化。在无缝多渠道体验、数字支付和新型货币共同重塑的世界中，市场对“数字优先”解决方案的需求正呈爆发式增长。这为具有前瞻性思维的银行提供了一个实现演进与繁荣的宝贵契机。
从核心系统现代化、应对复杂监管合规，到强化安全防护以及满足客户日益提升的期望——您所面临的挑战就如同金融服务格局本身一样瞬息万变。让我们为您赋能，助力您在全新的银行业生态中持续创新、敏捷应变、脱颖而出。
以云原生零售银行，赋能战略成功
对许多银行而言，由于迁移路径复杂、安全顾虑重重以及对业务发生重大中断的担忧，云原生转型往往充满挑战。如今，这些银行正在积极寻求全新的途径，以充分释放公有云的全部潜能与价值。
我们的银行业深厚经验与能力
全渠道深度参与
当今的客户期望随时随地获得无缝顺畅的银行业务体验。他们往往在一个渠道发起交易，随后在另一个渠道完成。全渠道银行业务为银行创造了宝贵契机——通过整合数据与客户洞察，深化客户互动，提供定制化产品，并打造无缝的交互体验。
数字平台在这些举措中扮演着核心角色，助力银行整合内部与合作伙伴的能力，打造个性化解决方案，以满足不断演进的客户期望。Thoughtworks 专注于构建全渠道平台，以驱动客户深度互动并提升忠诚度。我们支持平台现代化、应用（App）整合、生态圈银行业务及互联银行业务，确保在价值链的每一个环节都能实现顺畅无缝的交互。
构建全渠道互动平台
可组合式与生态圈银行业务
架构修复
应用整合与超级 App
超个性化
互联银行业务
平台现代化
以能力为中心的架构
数字借贷解决方案
数字信贷平台正在重塑金融服务格局，迫切需要创新技术来满足个人消费者与企业客户日益增长的需求。Thoughtworks 赋能银行及金融机构，在自助服务、人工协同及合作伙伴渠道中打造无缝顺畅的信贷体验。
我们的服务方案包括现代化的数字信贷平台，可与开放平台、金融科技公司及信贷基础设施无缝集成。这些解决方案能够提升运营效率并赋能生态合作，让您的客户可以通过多元化的渠道获取贷款。通过依托我们的金融咨询服务全面优化信贷价值链，我们助力金融机构实现信贷业务的规模化扩展，并为客户提供其所期望的无缝顺畅体验。
数字借贷平台
开发平台与信贷基础设施
应用现代化
数字平台战略管理
生态系统合作
业务可观测性平台
数字融合解决方案
组织转型
核心银行系统现代化
核心银行系统现代化改造已不再是可有可无的选项，而是势在必行。许多银行仍依赖于僵化且过时的传统遗留系统——这些系统通常已有数十年历史，难以支撑数字银行业务、实时交易以及金融科技集成的需求。
Thoughtworks 助力银行向具备高扩展性、可组合性且面向未来的现代化云原生平台平滑过渡。我们的独特优势是什么？我们的专家将根据您银行的具体需求量身规划迁移方案，确保您的云投资实现收益最大化。我们还通过构建由您自主掌控知识产权的平台，赋能您真正主导这场转型，从而持续创新并打造独特的竞争优势。
云现代化
剥离核心功能
新旧系统共存解决方案
核心转型/平台构建
主要框架现代化
云成本优化
工程组织转型
核心银行系统迁移
我们始终秉持“以客户为中心”的理念，并将其贯彻到包括生态合作在内的所有领域。我们携手严选的合作伙伴，打造多样化的解决方案，以满足客户的需求与期望。凭借“全球化布局与本地化实践”的有机融合，我们依托可信赖的合作伙伴网络，全面提速对银行客户的交付规模、交付节奏与最终业务成效。
与 Thoughtworks 的合作助推我们快速落地了全新的工作模式，这为我们高质、敏捷地交付软件带来了实质性的提升。