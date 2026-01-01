Serviços bancários
Desperte o poder extraordinário da transformação bancária.
A maneira como pessoas e empresas se envolvem com bancos está mudando na velocidade da luz. Em um mundo moldado por experiências multicanais, pagamentos digitais e moedas emergentes, a demanda por soluções digitais está crescendo rapidamente. Isso representa uma oportunidade valiosa para que bancos com visão de futuro evoluam e prosperem.
Os desafios são tão dinâmicos quanto o próprio cenário de serviços financeiros: desde a modernização de sistemas e o cumprimento de regulamentações complexas até o fortalecimento da segurança e o atendimento às expectativas (cada vez maiores) dos clientes. Pode deixar que a gente te ajuda a se adaptar e inovar para ganhar destaque nesse novo mundo bancário!
Desperte o poder extraordinário da transformação bancária.
A maneira como pessoas e empresas se envolvem com bancos está mudando na velocidade da luz. Em um mundo moldado por experiências multicanais, pagamentos digitais e moedas emergentes, a demanda por soluções digitais está crescendo rapidamente. Isso representa uma oportunidade valiosa para que bancos com visão de futuro evoluam e prosperem.
Os desafios são tão dinâmicos quanto o próprio cenário de serviços financeiros: desde a modernização de sistemas e o cumprimento de regulamentações complexas até o fortalecimento da segurança e o atendimento às expectativas (cada vez maiores) dos clientes. Pode deixar que a gente te ajuda a se adaptar e inovar para ganhar destaque nesse novo mundo bancário!
Garanta sucesso estratégico com serviços bancários de varejo em tecnologia de nuvem
A mudança para a tecnologia de nuvem pode ser desafiadora para muitos bancos, devido a métodos complexos de migração, preocupações com segurança e receios de grandes interrupções. Agora, esses bancos estão buscando novas maneiras de perceber o potencial e o valor da nuvem.
Nossa experiência em serviços bancários
Envolvimento multicanais
Os clientes de hoje exigem experiências bancárias sem complicações, a qualquer hora e em qualquer lugar. Eles geralmente iniciam uma transação em um canal e finalizam em outro. A estratégia Omnichannel oferece aos bancos a oportunidade de aprofundar o engajamento com os clientes, entregar produtos personalizados e criar interações por meio de dados integrados e insights sobre os clientes.
As plataformas digitais são fundamentais para esses esforços, permitindo que os bancos atendam às expectativas dos clientes por meio de soluções personalizadas que combinam recursos internos e de parceiros. A Thoughtworks é especializada na criação de plataformas Omnichanel que impulsionam o engajamento e a fidelidade. Apoiamos a modernização da plataforma, a consolidação de aplicativos e serviços bancários conectados para uma interatividade suave, sem falhas.
Plataformas de engajamento Omnichanel
Bancos modulares/ecossistêmicos
Remediação de arquitetura
Consolidação de aplicativo/superapps
Hiperpersonalização
Banco conectado
Modernização da plataforma
Arquitetura centrada em capacidade
Soluções de empréstimo digital
As plataformas de crédito digital estão revolucionando os serviços financeiros, exigindo tecnologia inovadora para atender às necessidades crescentes dos consumidores e empresas. A Thoughtworks ajuda bancos e instituições financeiras a oferecer experiências de empréstimo integradas em canais de autoatendimento e canais parceiros.
Nossas ofertas incluem plataformas de empréstimo digital modernizadas que se integram perfeitamente com plataformas abertas, fintechs e infraestruturas de crédito. Essas soluções melhoram a eficiência e apoiam parcerias, permitindo que seus clientes garantam empréstimos por meio de vários canais de distribuição. Ao otimizar a cadeia de valor de empréstimos com nossos serviços de consultoria financeira, ajudamos as instituições financeiras a dimensionarem as operações de crédito e a oferecer aos clientes uma experiência sem complicações.
Plataformas de empréstimos digitais
Plataformas abertas e infraestruturas de crédito
Modernização de aplicativos
Gestão de estratégia de plataforma digital
Parcerias com ecossistemas
Plataformas de observabilidade de negócios
Soluções físicas e digitais integradas
Transformação organizacional
Modernização do sistema bancário central
A modernização dos principais sistemas bancários não é mais opcional, é essencial. Muitos bancos ainda dependem de sistemas desatualizados, desenvolvidos décadas atrás, que lutam para suportar as demandas de bancos digitais, transações em tempo real e integração de fintechs.
A Thoughtworks oferece suporte aos bancos para que façam a transição para plataformas modernas e com tecnologia de nuvem - plataformas prontas para o futuro. O que nos diferencia? Nossos especialistas ajudam a planejar a migração com base nas necessidades específicas do banco, garantindo o máximo retorno do investimento em nuvem. Também te tornamos responsável pela transformação por meio da criação de plataformas que retém a propriedade intelectual, capacitando você a inovar e criar vantagens competitivas únicas.
Modernização da nuvem
Esvaziar/aliviar o núcleo
Soluções de coexistência
Construção de plataforma/transformação da base
Modernização do Mainframe
Otimização de custos de nuvem
Transformação da Organização de Engenharia
Migração do Core Banking
Histórias e insights de clientes
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Adotamos uma abordagem centrada na cliente para tudo o que fazemos, incluindo nossas parcerias. Trabalhamos com parcerias selecionadas para oferecer uma variedade de soluções e atender às necessidades e aspirações de nossas clientes. Combinando alcance global com um toque local, aproveitamos nossa rede de parceiros confiáveis para acelerar a escala, o ritmo e os resultados que entregamos aos nossos clientes bancários.
Trabalhar com a Thoughtworks nos ajudou a adotar rapidamente novas formas de trabalho que impactaram na forma como fornecemos software de qualidade.