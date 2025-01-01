Thoughtworks 拥有一支非常优秀的内部招聘团队，对此我们深感自豪。为了保持我们严格的招聘标准，并确保所有求职者获得一致的体验，我们不接受招聘机构未经请求提交的求职者申请。

重要提示：代理机构不得直接联系 Thoughtworks 员工推荐求职者。所有代理机构沟通必须通过我们的内部招聘团队进行。

未经请求的提交

Thoughtworks 对未经请求的求职者提交有严格的政策。任何通过电子邮件、电话或任何其他渠道提交给 Thoughtworks 员工的简历或求职者详细信息，如果未事先获得书面协议，且未在我们的 Greenhouse 申请人追踪系统中登记有效的职位申请，都将被视为未经请求的提交。

在此情况下：

Thoughtworks 将不承认由代理机构代理。

Thoughtworks 不支付任何费用给提交申请的代理机构。

Thoughtworks 保留直接与求职者接洽的权利，且不对代理机构承担任何义务。

与已经批准的代理机构合作

我们仅与符合以下条件的代理机构合作：

与 Thoughtworks 签订由授权代表签署的完整书面协议；

已获得我们招聘团队的书面许可，可处理特定职位申请；以及

仅通过Greenhouse 系统提交与该职位申请相关的求职者。

其他 Thoughtworks 员工均无权批准代理协议或求职者提交。基于默示同意、绩效或与求职者协商的协议将不予受理。

感谢

我们感谢招聘合作伙伴的关注和努力，并感谢您尊重此政策。如有任何关于成为认可供应商的疑问，请直接联系我们的招聘团队。