Desperte o extraordinário futuro da nossa parceria com a Mechanical Orchard

A Thoughtworks tem orgulho de ser parceira da Mechanical Orchard, uma empresa de tecnologia nativa de IA. Juntas, oferecemos uma solução poderosa que aplica tecnologia avançada para transformar sistemas legados em arquiteturas modernas e escaláveis.

 

Combinando a profunda experiência da Thoughtworks em cultura de engenharia e transformação digital com a plataforma de IA da Mechanical Orchard, capacitamos organizações a superar os desafios dos sistemas legados com precisão, agilidade e confiança.

Nossa abordagem prioriza compreender e replicar comportamentos do sistema, e não apenas converter código, garantindo uma transição fluida para ambientes nativos em nuvem. Com mínima interrupção aos negócios, viabilizamos inovação contínua, operações preparadas para o futuro e resultados significativos.

Descubra os benefícios

Disrupção mínima aos negócios

 

Modernize sistemas críticos com pouca interrupção das operações diárias, criando uma réplica funcional em código moderno e confiável para garantir estabilidade durante a transição.

Entrega de valor incremental

 

 

Reduza riscos e aumente a confiança avançando em etapas gerenciáveis, entregando valor comprovado de forma iterativa e garantindo conquistas antecipadas.

Inovação acelerada

 

 

Facilite atualizações e melhorias contínuas com código de alta qualidade, orientado por IA comportamental, criando a base para inovação constante.

 

Resultados confiáveis

com IA

 

Aproveite modelos de linguagem avançados e IA generativa para garantir transformações auditáveis e precisas, preservando a lógica de negócios e alcançando resultados determinísticos.

Nossos serviços

Estratégia de modernização empresarial

Avaliação estratégica e planejamento para transformar plataformas legadas em sistemas modernos e escaláveis, reduzindo custos, aumentando a agilidade e impulsionando a eficiência operacional.

Design e implementação de modernização empresarial

Design e engenharia de soluções nativas em nuvem, orientadas por API ou híbridas para substituir ou integrar sistemas legados, elevando desempenho e flexibilidade.

