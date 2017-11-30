Thoughtworks技术雷达：区块链获得更多企业青睐

越来越多的企业开始采用支持比特币这种加密货币的技术。各公司正在寻求各种解决方案，以利用区块链来处理分布式账本和智能合约的需求。 全球性软件咨询公司 Thoughtworks 在第17期“技术雷达”中强调了这一趋势。这份半年一期的技术报告评估了塑造软件开发和业务战略未来的新趋势。

Thoughtworks 首席技术官 Rebecca Parsons 表示：“由于区块链具有降低成本、提高透明度和便于追责等诸多好处，一些企业已经开始利用基于区块链的解决方案来处理业务，而不仅仅是做个概念验证。但是像任何新兴且快速发展的技术一样，虽然区块链正在趋于成熟，但还是需要评估风险。”

Thoughtworks 首席技术官办公室技术主管 Mike Mason 表示：“人们正在以更有趣的方式来使用‘以太坊’等区块链技术，来将其作为‘去中心化应用’的基础，而不仅仅是将其用于金融科技和加密货币这样的应用。 该技术有能力在整个供应链的众多数据点上创建防篡改的事实记录。无论是打击药品制假还是从田间到餐桌来做食品安全溯源，区块链都在这样的数字生态系统中表现越来越佳，值得关注。”

技术雷达的内容来自于 Thoughtworks 的观察、对话以及在应对最令客户棘手的业务挑战时所沉淀下的一线经验，其中既包含现有技术，也包含新兴技术。技术雷达报告使用可视化的方式将技术趋势分为四组，分别涵盖技术、平台、工具和语言与框架，每个领域又进一步细分为暂缓、评估、试验或采用。

除了关注基于区块链的解决方案，这一期雷达中引人瞩目的主题还包括中国开源软件市场的崛起、拥抱多云战略的组织，以及 Kubernetes 的快速兴起并成为管理容器化应用程序部署的事实上的标准。

访问 thoughtworks.com/radar 来探索雷达报告和其交互式版本。 如果有兴趣绘制技术组合并客观地评估其有效性，我们鼓励你的组织使用这个开源可视化工具来构建自己的技术雷达。