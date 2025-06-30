Entendendo o processo seletivo para a Thoughtworks University

Antes da avaliação técnica, a recrutadora compartilhará materiais de preparação e explicará o que esperar. Certifique-se de revisá-las com antecedência e de configurar quaisquer ferramentas ou ambientes necessários com antecedência. Procuramos pessoas candidatas que demonstrem forte colaboração, habilidades de resolução de problemas e uma mentalidade de aprendizado, a capacidade de prosperar em um ambiente dinâmico e em evolução.

Não há uma lista fixa de ferramentas ou linguagens de programação necessárias; as habilidades específicas necessárias são descritas na descrição do cargo para cada função.

Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para nos conectar. Nós a convidamos a se apresentar como você mesma, de forma plena e honesta. Não há necessidade de se encaixar em um molde. As melhores conversas acontecem quando as pessoas se sentem livres para serem quem são. É por isso que nosso processo é projetado para criar um ambiente respeitoso e inclusivo, onde você pode falar abertamente, sentir-se segura e ser vista como você realmente é. Nosso objetivo? Um processo que seja cuidadoso, humano e baseado em resultados reais, não em regras rígidas ou prestígio no papel.