Entendendo o processo seletivo para a Thoughtworks University

Na Thoughtworks, acreditamos que talentos excepcionais têm diversas origens. A Thoughtworks University (TWU) é onde muitas de nossas futuras lideranças iniciam sua jornada. Quer você seja recém-formada ou esteja fazendo uma transição de carreira, a TWU oferece uma experiência imersiva de um ano que a ajuda a desenvolver as habilidades técnicas, a mentalidade de consultoria e a experiência no mundo real necessárias para prosperar no setor de tecnologia.
Desde sua criação em 2005, mais de 4.000 Thoughtworkers participaram da TWU, formando conexões duradouras e construindo carreiras que fazem a diferença. Se você está pensando em se candidatar, veja aqui como é o processo de recrutamento e como você pode se preparar.
O que torna a Thoughtworks University diferente?
Este não é apenas um programa de treinamento, é um poderoso acelerador para sua carreira. O que o diferencia de outros programas de nível básico é sua combinação exclusiva de:
- Desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais
- Aprendizado imersivo e prático
- Alto investimento em nossa próxima geração de lideranças
- Experiência real em consultoria
- Ambientes multiculturais e colaborativos
Quem pode se inscrever na Thoughtworks University?
O programa está aberto a uma ampla gama de candidatas:
- Pessoas recém-formadas em qualquer faculdade ou universidade (relacionada ou não a TI)
- Pessoas recém-formadas em bootcamp
- Pessoas que estão fazendo a transição de outra carreira para a consultoria de TI
- Auto-aprendizes que desenvolveram o conhecimento básico para sua função-alvo
- Profissionais com até 12 meses de experiência relevante no setor
Como posso me inscrever?
Você pode encontrar vagas abertas na TWU em nossa página de carreiras. Se você não encontrar uma função disponível em sua região, recomendamos que assine a newsletter Access Thoughtworks para se manter informada sobre as próximas oportunidades.
O recrutamento para a Thoughtworks University é realizado de forma contínua, com várias turmas acontecendo ao longo do ano. Normalmente, as vagas são abertas alguns meses antes do início de cada período letivo, portanto, verifique regularmente.
Como fazer minha candidatura se destacar?
Ao se candidatar, certifique-se de enviar um currículo atualizado em inglês e destaque:
- Linguagens de programação com as quais você se sente mais confortável
- Quaisquer certificações que você possua
- Projetos ou experiências relevantes (incluindo trabalho universitário ou de bootcamp)
- Quaisquer metas de carreira ou áreas de interesse específicas
O que posso esperar durante o processo seletivo?
O processo de recrutamento da TWU foi projetado para avaliar tanto as habilidades técnicas quanto as não técnicas. As principais etapas incluem:
- Desafio de programação (para algumas funções)
- Conversa com uma recrutadora
- Entrevista técnica
- Entrevista cultural
Quais são os tipos de avaliações técnicas?
- Developers concluirão um desafio de programação, seguido de uma entrevista de emparelhamento em que colaborará com outra desenvolvedora.
- Business Analysts participarão de uma conversa técnica e trabalharão em um estudo de caso com outra analista de negócios.
- Outras funções (QA, XD, etc.) terão avaliações específicas adaptadas à disciplina; sua recrutadora fornecerá todos os detalhes.
Como posso me preparar para minha entrevista?
Antes da avaliação técnica, a recrutadora compartilhará materiais de preparação e explicará o que esperar. Certifique-se de revisá-las com antecedência e de configurar quaisquer ferramentas ou ambientes necessários com antecedência. Procuramos pessoas candidatas que demonstrem forte colaboração, habilidades de resolução de problemas e uma mentalidade de aprendizado, a capacidade de prosperar em um ambiente dinâmico e em evolução.
Não há uma lista fixa de ferramentas ou linguagens de programação necessárias; as habilidades específicas necessárias são descritas na descrição do cargo para cada função.
Não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para nos conectar. Nós a convidamos a se apresentar como você mesma, de forma plena e honesta. Não há necessidade de se encaixar em um molde. As melhores conversas acontecem quando as pessoas se sentem livres para serem quem são. É por isso que nosso processo é projetado para criar um ambiente respeitoso e inclusivo, onde você pode falar abertamente, sentir-se segura e ser vista como você realmente é. Nosso objetivo? Um processo que seja cuidadoso, humano e baseado em resultados reais, não em regras rígidas ou prestígio no papel.
Notas finais
Em quanto tempo terei uma resposta?
Nosso objetivo é fornecer um resultado dentro de 24 a 48 horas após a entrevista final.
O que acontece se eu receber uma oferta?
Depois de assinar sua oferta, a recrutadora a conectará com nossas equipes internas para começar a preparar a integração e os preparativos de viagem.
E se eu não for selecionada?
Se você não for aprovada no desafio de programação ou nas entrevistas subsequentes, poderá se candidatar novamente após seis meses, desde que haja vagas abertas naquele momento.
A Thoughtworks University é mais do que apenas um programa; é uma oportunidade de acelerar sua carreira e se tornar parte de uma comunidade global de tecnólogas. Se você estiver pronta para dar o primeiro passo, nós a incentivamos a se candidatar. Mal podemos esperar para ver onde sua jornada a levará.
Aviso: As afirmações e opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade de quem o assina, e não necessariamente refletem as posições da Thoughtworks.