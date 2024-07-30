Melhorando a análise de dados pré-clínicos com PRINCE

Há quase quatro anos, a Thoughtworks trabalha em conjunto com a Bayer para extrair o máximo valor de seus dados pré-clínicos, aprimorando o acesso e a análise de programas de desenvolvimento de medicamentos passados e em andamento.

Inicialmente, foi criado um centro de informações pré-clínicas (PRINCE, uma plataforma de dados moderna construída na nuvem AWS), como um ponto único de acesso para todos os dados pré-clínicos.

Um dos pontos fortes da plataforma é a capacidade de combinar dados estruturados e não estruturados de cerca de 17.000 relatórios de estudos concluídos e seus metadados associados. Sempre que pessoas pesquisadoras precisam consultar um estudo anterior de um composto ou espécie específicos, podem encontrá-lo facilmente no PRINCE.

Quando a plataforma foi introduzida, acelerou significativamente a forma como cientistas trabalhavam com dados pré-clínicos e tornou mais conveniente para pesquisadoras encontrarem os insights de que precisavam. Mas, com uma mina de ouro de informações pré-clínicas disponível por meio da plataforma, a Bayer reconheceu que esse era apenas o começo do que poderia ser alcançado.