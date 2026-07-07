Com abordagem orientada a produto, companhia avança na unificação de plataformas, melhora a experiência do consumidor e fortalece presença digital no país



Em um cenário em que experiência digital, conveniência e personalização definem a preferência dos consumidores, a Nestlé Brasil deu um passo estratégico em sua jornada de transformação digital ao fortalecer sua atuação no ambiente online. A empresa, uma das maiores do mundo no setor de alimentos e bebidas e há mais de 100 anos em atuação no Brasil, uniu-se à Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial, para ampliar e modernizar sua presença digital no país.

A iniciativa partiu do objetivo de criar uma visão integrada para as diversas marcas, plataformas e produtos digitais da companhia. O foco foi estabelecer uma presença digital mais consistente e eficiente, capaz de impulsionar resultados como vendas diretas, engajamento contínuo e gestão unificada de produtos digitais, mantendo o compromisso da Nestlé de promover qualidade de vida e hábitos mais saudáveis para as famílias brasileiras.

Na Nestlé, enxergamos a inovação digital como um elemento central para transformar a forma como nos relacionamos com consumidores, parceiros e nossas próprias marcas. A construção de um ecossistema digital integrado representa um passo importante nessa jornada, permitindo maior eficiência, governança e escalabilidade para nossas plataformas. Com o apoio da Thoughtworks, avançamos na criação de uma base tecnológica sólida que nos permite acelerar a inovação, explorar novas oportunidades de negócio e oferecer experiências cada vez mais relevantes, personalizadas e conectadas às expectativas dos consumidores”, comenta Carolina Moraes, Head de Inovação na Nestlé Brasil.

A evolução da jornada digital

Para avançar nessa jornada, a Nestlé Brasil iniciou a transição para um modelo híbrido que combina práticas de gestão de projetos com princípios de product thinking. Essa abordagem permite enxergar o ambiente digital como um ecossistema vivo, concebido para evoluir de forma contínua, conectada e orientada ao comportamento dos usuários.

A Thoughtworks atuou no redesenho estratégico dessa jornada em três pilares: experiência do consumidor, design de produto e gestão de produtos digitais. O trabalho envolveu pesquisa com usuários, desenvolvimento de conceitos, testes e um plano estratégico robusto para orientar a evolução das plataformas da companhia.

Entre os avanços, destacam-se iniciativas como:

A unificação de sites de campanhas de diferentes marcas na plataforma “Eu Quero Nestlé Promoções”, oferecendo uma jornada mais simples e integrada para consumidores de diversos produtos;

A construção do ecossistema de saúde no hub “Nutrição Até Você”, ampliando o acesso a conteúdos, serviços e experiência digital unificada para famílias brasileiras.

Como parte do projeto, foi desenvolvida ainda uma estratégia de design alinhada aos objetivos de negócio e às expectativas dos consumidores, além de um roadmap completo de produto e uma nova proposta de interface: mais coerente, intuitiva e eficiente.

Impacto e benefícios esperados

Com a modernização do ecossistema digital, a Nestlé Brasil passa a operar com ainda mais agilidade e consistência em seus canais digitais, fortalecendo as bases sólidas para:

Aumento de vendas diretas ao consumidor;

Maior retenção e engajamento;

Eficiência operacional na gestão de produtos digitais;

Experiências mais fluídas e integradas para milhões de usuários.

“A transformação digital da Nestlé Brasil exigia mais do que lidar com desafios pontuais, era preciso aprimorar uma visão integrada para que todas as iniciativas conversassem entre si. Nosso papel foi apoiar a criação dessa base, conectando experiência, produto e estratégia de forma coerente. O resultado é um ecossistema que evolui junto com o consumidor e com o negócio”, afirma Juliana Velozo, Senior VP América Latina para Varejo da Thoughtworks.

Essa transformação fortalece a posição da companhia em um mercado altamente competitivo e acelerado por mudanças de comportamento e tecnologia. A colaboração segue ampliando as bases para novas evoluções, garantindo que a Nestlé continue avançando de forma estratégica e sustentável em sua jornada de inovação digital.

Sobre a Thoughtworks

A Thoughtworks é uma consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial para impulsionar a inovação digital. Contamos com mais de 10 mil Thoughtworkers distribuídos em 47 escritórios em 18 países. Há mais de 30 anos, geramos impactos extraordinários em parceria com nossos clientes, ajudando-os a resolver problemas complexos de negócio com a tecnologia como diferencial.

Sobre a Nestlé Brasil

A Nestlé tem mais de 100 anos de atuação no Brasil e segue renovando seu compromisso com a sociedade, como força mobilizadora que contribui para levar nutrição e bem-estar para bilhões de pessoas, criar um ambiente de inclusão e oportunidade para milhares de brasileiros e ser o produtor de alimentos mais sustentável do país. A empresa emprega mais de 30 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil e tem 18 unidades industriais em operação localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de 12 centros de distribuição e mais de 70 brokers (responsáveis por vendas, promoções, merchandising, armazenamento e distribuição).

Comprometida com boas práticas que vão do campo à mesa do consumidor, a companhia conta com milhares de produtores fornecedores participando de programas de qualidade nas cadeias de cacau, café e leite, que garantem uma produção sustentável e que trazem modernidade ao campo. Além disso, mantém iniciativas nas fábricas como minimizar a utilização de água e energia e reduzir as emissões, ações de reflorestamento e inovações contínuas em embalagens cada vez mais sustentáveis. A Nestlé Brasil está presente em 99% dos lares brasileiros.

Informações para Imprensa – Nova PR

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