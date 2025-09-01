Este programa conecta la tecnología con el mundo empresarial, explorando cómo impulsa la estrategia, el liderazgo y el crecimiento de los negocios. Conversamos con CTOs, CIOs y líderes de innovación que comparten sus experiencias sobre la transformación digital en las organizaciones.

Descubre cómo las empresas modernas utilizan la tecnología para resolver desafíos, aprovechar oportunidades y mantenerse competitivas en un entorno en constante cambio.

¿Quieres aprender cómo la tecnología puede ayudar a que tu negocio tenga éxito? Este es el podcast para ti.