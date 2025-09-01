Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Este programa conecta la tecnología con el mundo empresarial, explorando cómo impulsa la estrategia, el liderazgo y el crecimiento de los negocios. Conversamos con CTOs, CIOs y líderes de innovación que comparten sus experiencias sobre la transformación digital en las organizaciones.

 

Descubre cómo las empresas modernas utilizan la tecnología para resolver desafíos, aprovechar oportunidades y mantenerse competitivas en un entorno en constante cambio.

 

¿Quieres aprender cómo la tecnología puede ayudar a que tu negocio tenga éxito? Este es el podcast para ti.

Escucha nuestro último episodio

Modernización en el sector financiero: preparándose para el futuro
Podcast
Modernización en el sector financiero: preparándose para el futuro

La banca en Latinoamérica enfrenta presiones económicas, regulatorias y competitivas que exigen un cambio profundo. ¿Cómo responder? En esta conversación, líderes de Thoughtworks y AWS exploran cómo la nube, la IA y la hiperpersonalización están transformando el ecosistema financiero, acelerando la innovación y creando experiencias seguras para millones de clientes.

Escucha el episodio y descubre hacia dónde va el futuro de la banca en la región.
Explora todos los episodios
Nombre del episodio
Publicado
Modernización en el sector financiero: preparándose para el futuro
September 01, 2025
Cómo articular el valor en tecnología - Parte 2
January 16, 2025
Cómo articular el valor en tecnología
August 22, 2024
Mejoramiento de procesos para interacciones con clientes
June 20, 2024
Feedback y Datos: Product Management para la Banca Móvil
April 22, 2024
Experiencias de Career Changers en el sector tecnológico
March 27, 2024
Cultura de experimentación en Startups y Enterprise
March 13, 2024
¿Qué hace un buen equipo de producto?
February 26, 2024
Igualdad de género en la tecnología
November 13, 2023
Inteligencia Artificial en Productos Digitales
October 04, 2023
Plataformas como producto
September 19, 2023
Descifrando la importancia de una estrategia de datos moderna como Data Product Manager
September 13, 2023
¿Te gustaría que tus equipos de desarrollo fueran más efectivos? Te presentamos algunas metodologías
September 06, 2023
Transparencia para la IA responsable
August 02, 2023
¿Qué hace un buen líder de producto?
July 18, 2023
¿Está tu organización preparada para el futuro? Transformación, innovación y resiliencia para la supervivencia
April 11, 2023
Aprendiendo de mujeres líderes en tecnología: Perspectiva de Product Director
March 29, 2023
Tendencias en la industria digital
March 15, 2023
Plataformas de Datos como Producto
March 03, 2023
Implementando un Banco digital en un año
October 12, 2022
Transformación Digital: Lecciones aprendidas y patrones de éxito
July 19, 2022
GreenOps: Responsabilidad organizacional de emisiones de carbono
May 06, 2022
La tecnología en la sociedad y el rol de la Industria
April 08, 2022
La nube, más allá de la tecnología.
March 17, 2022
Implementando Agile Dojo en la Banca
January 19, 2022
Ser ágil, un reto que continúa
January 19, 2022
La revolución de los datos
September 10, 2021
Equipos de Plataforma en Retail
August 26, 2021
De start-up a scale-up
June 15, 2021
Latinoamérica digital
June 01, 2021
Tecnología en el centro del negocio: ejemplo de una fintech en Chile
May 28, 2021
El CEO Digital
May 04, 2021
El rol del CTO en un mundo digital
April 07, 2021
El propósito de lo digital
March 23, 2021
Tendencias en retail, omnicanalidad y estrategia tecnológica
March 09, 2021
Tecnología, el socio estratégico de negocio
February 23, 2021
Negocio digital y el habilitador tecnológico
January 27, 2021
Transformación Digital y Agilidad en empresas
January 13, 2021
Negocios Digitales Modernos
December 15, 2020
Modelos de gestión en la era digital
December 01, 2020
Ecosistemas de innovación y el desafío tecnológico
November 17, 2020
Innovación en ambientes corporativos
November 04, 2020
Conectando tecnología y negocio, los desafíos de un CTO
October 21, 2020
Datos, un componente estratégico en los negocios
October 06, 2020
El rol de la tecnología, una perspectiva ejecutiva
September 23, 2020
El rol del CTO Digital
September 23, 2020
Tecnología en la estrategia del negocio, la perspectiva de un CIO moderno
September 23, 2020
