Este programa conecta la tecnología con el mundo empresarial, explorando cómo impulsa la estrategia, el liderazgo y el crecimiento de los negocios. Conversamos con CTOs, CIOs y líderes de innovación que comparten sus experiencias sobre la transformación digital en las organizaciones.
Descubre cómo las empresas modernas utilizan la tecnología para resolver desafíos, aprovechar oportunidades y mantenerse competitivas en un entorno en constante cambio.
¿Quieres aprender cómo la tecnología puede ayudar a que tu negocio tenga éxito? Este es el podcast para ti.
La banca en Latinoamérica enfrenta presiones económicas, regulatorias y competitivas que exigen un cambio profundo. ¿Cómo responder? En esta conversación, líderes de Thoughtworks y AWS exploran cómo la nube, la IA y la hiperpersonalización están transformando el ecosistema financiero, acelerando la innovación y creando experiencias seguras para millones de clientes.