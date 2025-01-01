Una vez que envías tu aplicación, entra en nuestro sistema de seguimiento de candidatos. Nuestro equipo de Adquisición de Talento la revisará en relación con los requisitos del puesto. Si hay una buena coincidencia, una persona reclutadora se pondrá en contacto contigo para una entrevista inicial. Si tu perfil no es seleccionado para la vacante actual, aún podría considerarse para futuras oportunidades.
Nuestro proceso de aplicación
Una mejor forma de entrevistar. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para conectar.
En Thoughtworks no creemos que las entrevistas deban sentirse como exámenes. Las vemos como experiencias compartidas: una forma de que conozcamos quién eres y de que tú también te hagas una idea de quiénes somos. ¿Nuestro objetivo? Un proceso reflexivo, humano y basado en resultados reales, no en reglas rígidas o prestigio en un papel.
Te invitamos a presentarte tal como eres, con autenticidad y honestidad. No necesitas encajar en un molde ni actuar. Las mejores conversaciones suceden cuando las personas se sienten libres de ser quienes son. Por eso, nuestro proceso está diseñado para crear un ambiente respetuoso e inclusivo, donde puedas expresarte abiertamente, sentirte en confianza y ser valorado por tu verdadero yo.
Tu recorrido en la entrevista
Hacer clic en "aplicar" es más que enviar un currículum. Es un salto lleno de curiosidad, ambición y quizá también algo de nervios. No deberías quedarte con dudas sobre lo que viene después. Por eso compartimos exactamente qué puedes esperar del recorrido de entrevistas en Thoughtworks.
1. Recruiter screening
Después de revisar tu aplicación, tendrás una conversación con una persona del equipo de reclutamiento. Es una charla real, humana, ya sea por Zoom o por teléfono. No es un interrogatorio. Es una oportunidad para explorar si hay afinidad: qué buscas, en qué creemos y si esto podría ser el inicio de algo significativo. Trae tus preguntas. También llevaremos las nuestras.
2. Entrevistas específicas de la vacante
Luego participarás en entrevistas enfocadas en la vacante a la que aplicaste. Puede ser trabajo en pareja, un caso práctico o simplemente conversar sobre cómo abordas problemas. No buscamos respuestas memorizadas, sino entender cómo piensas, colaboras y creces. La persona reclutadora se asegurará de que sepas exactamente qué esperar.
3. Conversación con liderazgo y alineación cultural
Dependiendo de la vacante, tendrás una o dos entrevistas centradas en liderazgo y cultura. Estas charlas nos ayudan a entender cómo colaboras, lideras y creces, y cómo Thoughtworks puede acompañar tu recorrido. Se haga o no una oferta, siempre recibirás feedback útil y accionable.
Lo que valoramos en el proceso
¿Te preguntas si puedes usar IA al postular?
En Thoughtworks creemos en el poder de la tecnología cuando se usa de manera reflexiva y responsable. Nuestra política de IA refleja esta creencia.
Tips de nuestro equipo de reclutamiento
Cómo causar una gran impresión en Thoughtworks
Encontrar la vacante adecuada o a la persona candidata ideal puede sentirse como un recorrido. En Thoughtworks, nuestro equipo de reclutamiento quiere hacer que esa experiencia sea un poco más sencilla y mucho más humana. Han reunido sus consejos favoritos para ayudarte a destacar, junto con algunas cosas que conviene evitar en el camino. Desde enviar una nota de agradecimiento con intención hasta investigar un poco sobre quiénes somos, esos pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia. Ya sea que estés comenzando tu búsqueda de empleo o preparándote para una entrevista, esperamos que esta guía te ayude a sentirte más preparado y con más confianza.
¿Tienes curiosidad por saber cómo es pasar por el proceso de entrevistas en Thoughtworks? Nuestras reseñas en Glassdoor ofrecen historias reales y perspectivas de personas candidatas: honestas, sin filtros y con sus propias palabras.
Preguntas frecuentes
Buscamos eficiencia, pero la duración puede variar según la complejidad de la vacante, el número de personas postulantes y la disponibilidad del equipo de entrevistas. En promedio, toma entre cuatro y seis semanas, aunque algunas vacantes especializadas pueden demorar más. Agradecemos tu paciencia y te mantendremos informado durante todo el proceso.
La mayoría de nuestras entrevistas se realizan de manera remota. Sin embargo, en algunos casos, parte del proceso puede ser presencial.
En Thoughtworks, valoramos el potencial transformador de la IA y fomentamos su uso responsable en tu aplicación. Priorizamos la transparencia y te pedimos que informes si usaste herramientas de IA generativa, ya que valoramos tus habilidades únicas, tu trabajo original y tus contribuciones auténticas. Durante las evaluaciones y entrevistas, apreciamos un uso reflexivo de estas herramientas y esperamos que tus respuestas reflejen tus habilidades en tiempo real y tu capacidad crítica de evaluar los resultados generados por IA. Aquí puedes consultar nuestra política de uso de IA en el reclutamiento.
Nuestro equipo de coordinación te enviará materiales de preparación por adelantado —asegúrate de leer las guías y prepararte en base a ellas—. No te preocupes, no pediremos demasiado antes de cada entrevista. Algunas recomendaciones generales:
- Investiga la empresa: Conoce nuestra misión, valores, noticias recientes y servicios.
- Entiende la vacante: Revisa la descripción y piensa cómo encajan tus habilidades..
- Prepara preguntas: Ten preguntas reflexivas para tus entrevistadores.
- Practica habilidades técnicas: Si aplicas a una vacante técnica, repasa conceptos y ejercicios de codificación.
- Usa el método STAR: Prepara ejemplos de situaciones, tareas, acciones y resultados que hayas manejado.
- Revisa tu tecnología: Para entrevistas virtuales, prueba tu internet, cámara y micrófono.
En las entrevistas técnicas buscamos simular situaciones reales que podrías enfrentar como Thoughtworker. También nos enfocamos en nuestros valores y cultura, especialmente colaboración, aprendizaje continuo y el impulso por generar cambio social positivo.
Normalmente incluye cuatro etapas principales, aunque la estructura puede variar según la vacante o las necesidades del cliente. Generalmente seguimos estos pasos:
Conversación inicial con una persona del equipo de reclutamiento: Exploramos tu experiencia, intereses y calificaciones básicas.
Entrevista de pairing: Puede incluir retos de codificación, diseño de sistemas o discusiones de arquitectura.
Caso de estudio o presentación: Para vacantes que requieren resolver problemas o explicar ideas complejas.
Entrevista cultural y de liderazgo: Centrada en habilidades de comunicación, comportamiento y liderazgo.
Más allá de las habilidades técnicas de cada vacante, valoramos una mentalidad sólida para resolver problemas, adaptabilidad, excelente comunicación (tanto técnica como no técnica), espíritu colaborativo, pasión por la tecnología y el aprendizaje continuo.
La experiencia en organizaciones globales y matriciales es un plus en muchas vacantes. También valoramos certificaciones técnicas como AWS, Cloud, Azure, Databricks, entre otras.
Sí. Somos una compañía global y con frecuencia consideramos candidaturas internacionales. Las políticas de patrocinio de visa varían según el país, la vacante y las leyes locales de inmigración. Si una vacante está abierta a personas internacionales y requiere patrocinio, esto se tratará normalmente en la conversación inicial con la persona reclutadora. Nuestro objetivo es apoyar a quienes se alineen con nuestras necesidades globales.
Es recomendable enviar un breve correo de agradecimiento dentro de las 24 horas, expresando tu aprecio y reiterando tu interés en la vacante. Si no recibes respuesta dentro del tiempo indicado en la entrevista, puedes dar seguimiento de forma cordial con tu reclutador o persona de contacto.
Sí. Estamos plenamente comprometidos a ofrecer ajustes razonables para asegurar una experiencia de contratación equitativa y accesible. Informa a tu reclutador lo antes posible si necesitas algún ajuste durante la aplicación, entrevista o evaluaciones. Todas las solicitudes serán tratadas de forma confidencial.
At Thoughtworks, we’re committed to creating a truly inclusive environment for everyone — regardless of age, ethnicity, gender, orientation, religion, ability, background or identity. This commitment begins with our recruitment process and continues throughout your career journey with us. Learn more about our approach to diversity and inclusion.
To ensure fairness and equal opportunity, we:
- Follow a standardized interview process with consistent evaluation criteria for all candidates.
- Use diverse interview panels to help minimize unconscious bias.
- Provide unconscious bias training to our recruiters and interviewers.
- Make hiring decisions based on objective, skills-based assessments and data.
- Use inclusive language in job descriptions.
- Ensure our application process is accessible to candidates with disabilities.
All of this reflects our dedication to empowering every individual and building a workplace where everyone can thrive.
You can still stay connected with us. Subscribe to our monthly careers newsletter and choose to receive career-related notifications about future opportunities.
Yes — you’re welcome to apply for multiple roles that match your skills and experience. Please focus on roles that are truly relevant to your background. Our recruiters review applications across various roles, so applying to too many unrelated positions may not be beneficial.
Currently, once an application is submitted, it cannot be edited. However, you can reapply with an updated resume.
Yes — our recruiters are committed to informing all candidates of the outcome of their interview process. The further you progress, the more detailed feedback we’ll be able to provide.
While some roles may list educational qualifications, we believe talent comes from diverse backgrounds. We do not seek an "elite" profile — we highly value equivalent experience and transferable skills, and we actively encourage applications from career changers. Please check each job description for specific requirements, but know that we value potential and passion as much as traditional qualifications.
