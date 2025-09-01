Modernización en el sector financiero: preparándose para el futuro

Alexey Boas, CTO de Thoughtworks Latinoamérica, conversa con Javier Rodríguez, Partner Solutions Architect en AWS; Juliano Domingues, Head of Technology for BFSI de Thoughtworks Latinoamérica y Ramiro Castillo, Executive Client Principal en Thoughtworks sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector financiero en la región. La conversación aborda cómo la modernización del ecosistema de tecnología bancario es clave para responder a presiones económicas, regulatorias y competitivas, y cómo tecnologías como la nube, la inteligencia artificial y la hiperpersonalización están habilitando experiencias innovadoras y seguras para clientes en toda Latinoamérica. A través de casos y experiencias reales, tendencias globales y aprendizajes estratégicos, se destacan las rutas que están siguiendo los bancos para ganar agilidad, optimizar costos y acelerar la innovación en la industria financiera.