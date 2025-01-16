Cómo articular el valor en tecnología - Parte 2

En este segundo episodio de nuestra serie sobre articulación de valor, Mafer Escudero, Directora de Excelencia para Latinoamérica, junto a Nilet Soto e Iván Hernández, exploran estrategias prácticas y avanzadas para articular el valor en soluciones tecnológicas, destacando la importancia de la investigación inicial, la priorización estratégica y la medición constante del impacto en el negocio. A través de ejemplos reales y casos de éxito, nuestras personas expertas profundizan en cómo alinear equipos y stakeholders para garantizar una entrega continua de valor en cada etapa del ciclo de vida del producto. Si el primer episodio te introdujo a los conceptos esenciales, este te proporcionará herramientas para aplicarlos de manera efectiva.