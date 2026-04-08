Anfitrión del podcast Javier López Fernández | Invitado del podcast Fernando Redondo
April 08, 2026 | 48 min 53 sec
Breve resumen
En este episodio, Javier López conversa con Fernando Redondo, CEO de Lvis, sobre cómo reinventar los tutoriales técnicos a través de la automatización. Desde la idea de “video como código” hasta la creación de contenidos más fáciles de actualizar, personalizar y escalar, exploran cómo transformar un proceso tradicionalmente manual en una solución mucho más eficiente. También hablan del papel de la IA, la accesibilidad y el potencial de los videos para mejorar la formación, el onboarding y la experiencia digital. Una conversación sobre innovación, aprendizaje y nuevas formas de crear contenido útil en un entorno que cambia todo el tiempo.
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Video como código, una nueva forma de construir contenido
Cómo pasamos de servidores físicos a infraestructura invisible
Arquitectura evolutiva: guía para sobrevivir al cambio constante
Cómo la IA está cambiando el día a día de Product Owners y Business Analysts
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Navegando la complejidad en el desarrollo de software
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Software opinativo
Cultura, software y cambio
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El arte del diseño de software
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NoEstimates mito o verdad
Todo lo que necesitas saber sobre Data Mesh
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El futuro del trabajo remoto y presencial
Diseño Conversacional: Acortando la brecha máquina-humana
Shift Left Quality: Una visión holística de la calidad en el software
Explorando el diseño ético y la tecnología responsable
El Enfrentamiento entre Producto y Tecnología
Buenas prácticas en el desarrollo de software: historias de terror y éxito
La evolución del tester al estratega
Los retos de la infraestructura como código
Infraestructura escalable para habilitar transformaciones digitales
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Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Sahard
Tech Lead: Conversaciones sobre liderazgo técnico
El poder de la inclusión y accesibilidad en los proyectos: claves para su implementación efectiva
Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Diana
Del Background Técnico a Product Manager: La Historia de Paola
La realidad detrás de la fama de consultoría en el desarrollo de software
Equipos de ingeniería que funcionan: Una inmersión profunda en la eficacia
Product Owner ágil: Una guía para maximizar el valor del producto
La importancia de la pirámide de test en el desarrollo de software
Hablando de Trunk Based Development
Carreras Técnicas en TI
Inteligencia artificial y cambio climático
El Rol de QA como un multiplicador
Sostenibilidad: una nueva característica en arquitecturas de software
Un aliado poderoso: las métricas en el desarrollo
Seguridad en el desarrollo de software
Conoce todo sobre la construcción del Radar Tecnológico
Pairing al descubierto
Programar es para todas: La historia de una mujer en TI
Antipatrones ágiles desde la experiencia
Sistemas de diseño
React tips & tricks y lo nuevo de la versión 18
Hablando de testing
MQTT y su importancia como protocolo IoT
Cambiando de carrera a IT
Construcción de productos digitales: Un Enfoque “Desde las calles”
Programación funcional
DevSecOps: Un enfoque “desde las calles”
Crecimiento saludable de una arquitectura de microservicios
Conceptos, trucos y experiencias de integración continua
Desmitificando el pair programming
APIs como producto
Tendencias en el desarrollo y la arquitectura
Descubre GraphQL
Microservicios: mitos y verdades
Desarrollando aplicaciones seguras
Infraestructura como código
Qué considerar en el desarrollo de aplicaciones móviles