Cómo la IA está cambiando el día a día de Product Owners y Business Analysts

En este episodio, Javier López habla con María José Lalama, Product Manager y Business Analyst en Thoughtworks España, sobre cómo usa la inteligencia artificial en su trabajo diario. A partir de su experiencia en proyectos reales, María José cuenta cómo herramientas como Notebook y Gemini le ayudan a organizar la información del equipo, reducir dudas repetidas, aclarar decisiones y acelerar la creación de diagramas y documentación. También explica cómo creó su propio copiloto de estrategia de datos usando materiales públicos de Thoughtworks y qué aprendió en el proceso. Una conversación clara y práctica sobre el uso de IA para apoyar el trabajo de Product Owners y Business Analysts, sin necesidad de un perfil técnico.