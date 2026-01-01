La industria de servicios financieros atraviesa una tormenta perfecta. Fuerzas complejas y aceleradas están transformando la cadena de valor de cada mercado financiero.

¿Cómo crecer de forma orgánica cuando los recursos, el presupuesto y la atención ejecutiva se disputan por múltiples frentes? Tanto los grandes bancos establecidos como las fintech en expansión recurren a nuestro profundo conocimiento en servicios de tecnología financiera para crecer ante una disrupción sin precedentes.