Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Cerrar
Ask Tai
Ask Tai
Podcast title Image

MQTT y su importancia como protocolo IoT

Hablando de Software Back
Anfitrión del podcast Javiera Laso y Antonio Gallardo | Invitado del podcast María José Briceño
September 02, 2021 | 30 min 10 sec

Escucha en estas plataformas

iTunes URL Spotify URL

Breve resumen

Hoy en día en la internet de las cosas sabemos que la comunicación en tiempo real y la localización son claves para estar conectados, desde el taxi que tomamos hasta la comida que pedimos con delivery. María José nos contará desde el punto de vista de una persona desarrolladora, cómo es esto posible y qué tecnologías se utilizan para este fin.

Nombre del episodio
Publicado
Cómo construir un plan de carrera efectivo en software
June 19, 2025
Claves para un Product Discovery significativo
May 19, 2025
Navegando la complejidad en el desarrollo de software
May 06, 2025
Más allá del código con videojuegos, desarrollo ágil y XP
February 20, 2025
Software opinativo
December 24, 2024
Cultura, software y cambio
October 02, 2024
Conferencia técnicas: Detrás del micrófono
September 20, 2024
El arte del diseño de software
August 08, 2024
Programando con IA, ¿Revolución o exageración?
July 22, 2024
¿Cómo se desarrolla en Cuba?
June 06, 2024
La entrega de valor no es solo un cambio técnico
April 04, 2024
Equipos de alto rendimiento con gente normal
February 02, 2024
La carga cognitiva como métrica para evolucionar tus equipos
January 16, 2024
NoEstimates mito o verdad
December 07, 2023
Todo lo que necesitas saber sobre Data Mesh
November 30, 2023
El rol de QA en equipos multidisciplinarios, multivendors y multidisciplinales
November 20, 2023
El futuro del trabajo remoto y presencial
October 25, 2023
Diseño Conversacional: Acortando la brecha máquina-humana
October 13, 2023
Shift Left Quality: Una visión holística de la calidad en el software
September 27, 2023
Explorando el diseño ético y la tecnología responsable
August 31, 2023
El Enfrentamiento entre Producto y Tecnología
August 09, 2023
Buenas prácticas en el desarrollo de software: historias de terror y éxito
July 26, 2023
La evolución del tester al estratega
July 11, 2023
Los retos de la infraestructura como código
July 06, 2023
Infraestructura escalable para habilitar transformaciones digitales
June 26, 2023
El rol de DevRel, conectando desarrolladores y empresa
June 19, 2023
Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Sahard
June 13, 2023
Tech Lead: Conversaciones sobre liderazgo técnico
June 05, 2023
El poder de la inclusión y accesibilidad en los proyectos: claves para su implementación efectiva
May 18, 2023
Del Background de negocios a Product Manager: La Historia de Diana
May 08, 2023
Del Background Técnico a Product Manager: La Historia de Paola
April 26, 2023
La realidad detrás de la fama de consultoría en el desarrollo de software
April 17, 2023
Equipos de ingeniería que funcionan: Una inmersión profunda en la eficacia
April 03, 2023
Product Owner ágil: Una guía para maximizar el valor del producto
March 17, 2023
La importancia de la pirámide de test en el desarrollo de software
January 13, 2023
Hablando de Trunk Based Development
January 05, 2023
Carreras Técnicas en TI
December 08, 2022
Inteligencia artificial y cambio climático
July 06, 2022
El Rol de QA como un multiplicador
June 22, 2022
Sostenibilidad: una nueva característica en arquitecturas de software
June 15, 2022
Un aliado poderoso: las métricas en el desarrollo
May 19, 2022
Seguridad en el desarrollo de software
April 26, 2022
Conoce todo sobre la construcción del Radar Tecnológico
April 20, 2022
Pairing al descubierto
March 25, 2022
Programar es para todas: La historia de una mujer en TI
March 16, 2022
Antipatrones ágiles desde la experiencia
February 08, 2022
Sistemas de diseño
January 24, 2022
React tips & tricks y lo nuevo de la versión 18
December 03, 2021
Hablando de testing
September 28, 2021
MQTT y su importancia como protocolo IoT
September 02, 2021
Cambiando de carrera a IT
August 16, 2021
Construcción de productos digitales: Un Enfoque “Desde las calles”
June 24, 2021
Programación funcional
June 08, 2021
DevSecOps: Un enfoque “desde las calles”
May 25, 2021
Crecimiento saludable de una arquitectura de microservicios
May 11, 2021
Conceptos, trucos y experiencias de integración continua
April 01, 2021
Desmitificando el pair programming
March 02, 2021
APIs como producto
February 05, 2021
Tendencias en el desarrollo y la arquitectura
January 19, 2021
Descubre GraphQL
December 08, 2020
Microservicios: mitos y verdades
November 24, 2020
Desarrollando aplicaciones seguras
November 12, 2020
Infraestructura como código
November 12, 2020
Qué considerar en el desarrollo de aplicaciones móviles
November 12, 2020

Descarga el último volumen del Radar Tecnológico

Explora