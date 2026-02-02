Arquitectura evolutiva: guía para sobrevivir al cambio constante

En este episodio, Javier López habla con Ángel Garbayo Moral, Lead Developer en Thoughtworks España, sobre arquitectura evolutiva y los riesgos de diseñar sistemas “para todo”. A partir de su experiencia en proyectos reales, Ángel explica cómo tomar decisiones arquitectónicas con contexto, entender los trade-offs, definir qué cosas deben poder cambiar y cuáles no, y cómo prácticas como el diseño emergente, las fitness functions y la gobernanza ayudan a evolucionar el software sin frenar al negocio, en un contexto donde los equipos, la organización y la inteligencia artificial aceleran el ritmo del cambio. Una conversación pensada para quienes diseñan, construyen y mantienen sistemas que necesitan adaptarse con el tiempo.