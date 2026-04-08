Video como código, una nueva forma de construir contenido

En este episodio, Javier López conversa con Fernando Redondo, CEO de Lvis, sobre cómo reinventar los tutoriales técnicos a través de la automatización. Desde la idea de “video como código” hasta la creación de contenidos más fáciles de actualizar, personalizar y escalar, exploran cómo transformar un proceso tradicionalmente manual en una solución mucho más eficiente. También hablan del papel de la IA, la accesibilidad y el potencial de los videos para mejorar la formación, el onboarding y la experiencia digital. Una conversación sobre innovación, aprendizaje y nuevas formas de crear contenido útil en un entorno que cambia todo el tiempo.