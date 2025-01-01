Wie kann Ihr Unternehmen von CD4ML profitieren?

Verbesserte Cycle Time ermöglicht schnelleres Lernen



Automatisieren Sie den Prozess – von der Experimentierphase über die Bereitstellung in der Produktion bis zum Monitoring. Das verschafft Ihnen einen Wettbewerbsvorteil und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen Erkenntnisse und Feedback schneller integrieren kann.

Organisatorische Hindernisse beseitigen

Brechen Sie die Silos zwischen Teams und Kompetenzen auf. Damit bringen Sie Ihre organisatorischen Strukturen und Ihre Technologielandschaft in Einklang mit Ihren Geschäftsergebnissen.

Erhöhen Sie die Produktivität mit Platform Thinking

Wenden Sie Platform Thinking auf der Ebene der Dateninfrastruktur an. So können Ihre Teams neue Produkte für Machine Learning und Insights schneller erstellen und bereitstellen, ohne etwas neu zu erfinden oder doppelte Arbeit leisten zu müssen.

Schaffen Sie einen robusten Governance-Prozess

Nutzen Sie Automatisierung und Standards, um einen robusten Data- und Architektur-Governance-Prozess innerhalb des Unternehmens zu schaffen. Meistern Sie die Risiken bei der Freigabe von Änderungen auf schnelle, sichere und zuverlässige Art und Weise.