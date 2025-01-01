Dados & IA
O que é CD4ML?
Continuous Delivery for Machine Learning (CD4ML) é o processo de aplicação de princípios e práticas de entrega contínua para permitir que as equipes entreguem produtos orientados a ML de forma rápida, confiável e responsável. O CD4ML permite implementar e automatizar totalmente o processo, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade, a disciplina e a velocidade de entrega.
Success stories with CD4ML
Financial Services and InsuranceStaying Nimble, delivering transformative fintech at speedLearn more
AutomotiveAutoscout: Applying Continuous Delivery to Data Science to Drive Car SalesLearn more
Financial Services and InsuranceArkose Labs: Using agile data science to improve user experienceLearn more
Como o CD4ML pode ajudar sua organização?
Tempo de ciclo aprimorado habilita aprendizado mais rápido
Automatize o processo, desde a experimentação até a implantação em produção e o monitoramento. Isso cria uma vantagem competitiva e permite que sua organização incorpore aprendizado e feedback com mais rapidez.
Remova barreiras organizacionais
Derrube os silos entre equipes e conjuntos de habilidades. Isso traz alinhamento entre suas estruturas organizacionais e cenário de tecnologia para resultados de negócios.
Melhore a produtividade com pensamento de plataforma
Aplique o pensamento de plataforma no nível da infraestrutura de dados para permitir que as equipes construam e liberem rapidamente novos produtos de aprendizado de máquina e insights sem reinventar ou duplicar esforços.
Crie um processo de governança robusto
Aproveite a automação e os padrões abertos para construir um processo de governança de dados e arquitetura robusto dentro da organização. Gerencie os riscos de liberar mudanças com rapidez, de forma segura e confiável.
