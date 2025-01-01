Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
CD4ML

CD4ML: Implante os modelos de aprendizado de máquina em produção mais rápido

O que é CD4ML?

 

Continuous Delivery for Machine Learning (CD4ML) é o processo de aplicação de princípios e práticas de entrega contínua para permitir que as equipes entreguem produtos orientados a ML de forma rápida, confiável e responsável. O CD4ML permite implementar e automatizar totalmente o processo, ao mesmo tempo em que melhora a qualidade, a disciplina e a velocidade de entrega.

Como o CD4ML pode ajudar sua organização?

 

Tempo de ciclo aprimorado habilita aprendizado mais rápido

 

Automatize o processo, desde a experimentação até a implantação em produção e o monitoramento. Isso cria uma vantagem competitiva e permite que sua organização incorpore aprendizado e feedback com mais rapidez.

 

Remova barreiras organizacionais

 

Derrube os silos entre equipes e conjuntos de habilidades. Isso traz alinhamento entre suas estruturas organizacionais e cenário de tecnologia para resultados de negócios.

 

Melhore a produtividade com pensamento de plataforma

 

Aplique o pensamento de plataforma no nível da infraestrutura de dados para permitir que as equipes construam e liberem rapidamente novos produtos de aprendizado de máquina e insights sem reinventar ou duplicar esforços.

 

Crie um processo de governança robusto

 

Aproveite a automação e os padrões abertos para construir um processo de governança de dados e arquitetura robusto dentro da organização. Gerencie os riscos de liberar mudanças com rapidez, de forma segura e confiável.

 

